Коли Вербна неділя у 2024 році – дата за новим церковним календарем, традиції цього дня

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Вербна неділя – шоста неділя Великого посту, яка припадає за сім днів до Великодня. Великий тиждень, який ще називається Страсним, розпочинається Вербною неділею.

Чи змінилась дата Вербної неділі у 2024 році

В Україні 2024 року Великдень святкується 5 травня. Отже, Вербна неділя припадає на 28 квітня. Християни західного обряду святкуватимуть цьогоріч Вхід Господній в Єрусалим 24 березня, а Великдень – 31 березня.

Традиції Вербної неділі

Багатьма мовами світу вона називається Пальмовою неділею – з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в'їзду Господа Ісуса в Єрусалим.

Однак на слов'янських територіях, де пальми не ростуть, а навесні розпускається і зацвітає верба, пальмові гілки люди замінили вербними, відповідно змінилася назва свята. У деяких місцевостях України Вербну неділю також називають Квітною чи Цвітною.

Що можна і не можна робити у Вербну неділю

У Вербну неділю заведено святити вербу. Люди приходять до церкви з вербовими гілками, здебільшого гілки з "котиками", гарно прикрашеними стрічками чи сухоцвітами. Після церкви люди одне одного в жарт били свяченою вербою, примовляючи: "Не я б'ю — верба б'є, за тиждень — Великдень, уже недалечко червоне яєчко!"

У Вербну неділю не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти, оскільки триває Великий піст. Але дозволяється їсти рибу. За церковними традиціями заборонена важка фізична праця і робота в городі. Також не можна сваритися й лаятися.

Прикмети на Вербну неділю

Після того, як в церкві посвятили вербу, вважається за необхідне з’їсти пару "котиків" з верби – "щоб не боліло горло".

Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу. Здавна вважалося гріхом ногами топтати свячену вербу. А тому навіть найдрібніше освячене гілля, якщо воно залишалося, палили на вогні, щоб, під ноги не потрапило.

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