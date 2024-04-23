Вербна неділя 2024. Навіщо освячувати вербу

Звідки пішла традиція святити вербу у Вербну неділю й для чого це роблять

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Вербна неділя – це шоста неділя Великого Посту, яка припадає за 7 днів до Великодня. Страсний тиждень починається з Вербної неділі. У 2024 році у православних свято випадає на 28 квітня, а у католиків – 24 березня.

Звідки пішла традиція святити вербу

У Вербну неділю християни святкують вхід Ісуса Христа у Єрусалим. За описами у Євангеліях, народ зустрічає його як царя і кидає йому під ноги пальмові листки. У середземноморському регіоні пальми вважали знаком життя і перемоги, а в Ізраїлі — символом незалежності.

День Вербної неділі нагадує християнам урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим, який знаменував собою безпосереднє наближення Його Страстей і смерті на хресті. Урочистий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим описаний у всіх Євангеліях. Цій події всі вони надають особливого значення. Літургія Вербної неділі також згадує як радісні моменти процесії з пальмами, так і Страсті Господні. Цим церква підкреслює, що тріумф Христа і Його Жертва завжди нерозривно пов'язані.

Сам звичай освячення пальмових гілок введено в літургію у XI ст.

Вербну неділю святкували ще й у язичницькі часи. Тоді це було пов’язано з розквітом природи, весною, пробудженням, оновленням. Все, що зеленіє – значить живе, буде плодити та проростати.

Яку вербу потрібно святити

В Україні пальми та оливи не ростуть, тож виникла традиція використовувати гілки верби, що швидко розпускаються навесні.

Інші народи також святкують це, але саме свято може мати іншу назву. Наприклад, поляки святкують Пальмову неділю, але в храми для освячення вони несуть саме вербу.

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За традицією освячують вербу з пухнастими бруньками, іноді її називають "котиками" через пухнастість. За бажанням вербу перед освяченням прикрашають стрічками.

Що робити зі свяченою вербою

Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу. Категорично заборонено топтати вербне гілля. З освяченою вербою поводяться обережно, її не розкидають. Підсохле гілля після свята спалюють.

Існує думка, що свячена верба вбереже від хвороб. Тому дітки після освячення одразу з’їдали по одному котику, щоб не боліло горло.

Також свячену вербу висаджували на городі чи на полі. Вважалося, що тоді буде добрий врожай.

Колись господарі, повертаючись із церкви зі свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі по кілька гілок.

Обов’язково кілька гілок заносили додому і ставили на покутті під образами.

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