Вербное воскресенье 2024. Зачем освящать вербу

Откуда пошла традиция святить вербу в Вербное воскресенье и зачем это делают

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Вербное воскресенье – это шестое воскресенье Великого Поста, которое приходится за 7 дней до Пасхи. Страстная неделя начинается с Вербного воскресенья. В 2024 году у православных праздник выпадает на 28 апреля, а у католиков – 24 марта.

Откуда пошла традиция святить вербу

В Вербное воскресенье христиане отмечают вход Иисуса Христа в Иерусалим. По описаниям в Евангелиях, народ встречает его как царя и бросает ему под ноги пальмовые листья. В средиземноморском регионе пальмы считали знаком жизни и победы, а в Израиле – символом независимости.

День Вербного воскресенья напоминает христианам торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, знаменовавший собой непосредственное приближение Его Страстей и смерти на кресте. Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим описан во всех Евангелиях. Этому событию все они придают особое значение. Литургия Вербного воскресенья также упоминает как радостные моменты процессии с пальмами, так и Страсти Господни. Этим церковь подчеркивает, что триумф Христа и Его Жертва всегда неразрывно соединены.

Сам обычай освящения пальмовых ветвей введен в литургию в XI в.

Вербное воскресенье праздновали еще и в языческие времена. Тогда это было связано с расцветом природы, весной, пробуждением, обновлением. Все, что зеленеет – значит живое, будет плодоносить и прорастать.

Какую вербу нужно святить

В Украине пальмы и оливковые деревья не растут, поэтому возникла традиция использовать ветки вербы, что быстро распускаются весной.

Другие народы также отмечают этот праздник, но он может иметь другое название. Например, поляки празднуют пальмовое воскресенье, но в храмы для освящения они несут именно вербу.

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По традиции освящают вербу с пушистыми почками, иногда ее называют "котиками" из-за пушистости. По желанию вербу перед освящением украшают лентами.

Что делать со святой вербой

Священная верба пользуется большим уважением среди нашего народа. Категорически запрещено топтать ветки вербы. С освященной вербой обращаются осторожно, ее не разбрасывают. Подсохшие ветки после праздника сжигают.

Бытует мнение, что святая верба убережет от болезней. Поэтому дети после освящения сразу съедали по одному котику, чтобы не болело горло.

Также освященную иву высаживали на огороде или поле. Считалось, что тогда будет хороший урожай.

Когда-то хозяева, возвращаясь из церкви со святой вербой, в дом не заходили, а сразу же сажали на огороде по несколько веток.

Обязательно несколько ветвей заносили в дом и ставили в углу под иконами.