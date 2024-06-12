Вознесіння Господнє у 2024 році: дата, традиції святкування в Україні

Що означає свято Вознесіння у католиків та православних і які звичаї цього свята в Україні

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Історія свята Вознесіння Господнього

Свято Вознесіння Господнього належить до числа 12 найбільших свят у церковному році й безпосередньо пов’язане зі святом Воскресіння Ісуса Христа. Святкується воно на сороковий день після Великодня.

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Згідно із текстами Нового Завіту Вознесіння Господнє – день, коли Ісус Христос вознісся на Небо і сів "праворуч Отця". Ісус Христос явився своїм учням у Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся на небо.

Католицьке та православне свято Вознесіння: дата у 2024 році

Цього року християни східного обряду святкуватимуть Вознесіння Христове 13 червня.

Оскільки католики святкували Великдень 31 березня, то Вознесіння католицьке випадає на 9 травня. Відповідно і польське Вознесіння святкуватиметься 9 травня.

Українські обряди на Вознесіння Христове

За традицією люди випікали обрядове печиво у формі драбинок, вважалося, що буде по чому Ісусові піднятися на небо. Такий ритуальний хлібець носили на могилки, щоб пом'янути померлих.

Крім печива, готували також пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких регіонах пекли паски й фарбували крашанки на поминки.

Селяни цього дня обходили свої посіви, качали на них крашанки. До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо через 10 днів буде Трійця.

У цей день існує багато прикмет, пов'язаних з родючістю. Оскільки свято припадало на розпал праці в полях, то у Вознесіння потрібно було їсти яйця. Панувала думка, що таким чином можна умилостивити польових духів на добрий врожай.

Вознесіння Господнє: що можна і не можна робити

Працювати на Вознесіння не можна – це вважається великим гріхом. Не можна виконувати ні роботу по дому, ні важку роботу: сіяти, копати тощо. Заборонено лихословити й сваритися.

Напередодні Вознесіння віряни йдуть до церкви для сповіді та причастя, а в четвер у храмах відбувається урочисте богослужіння з нагоди Вознесіння Господнього. Вважається, що у Вознесіння Господь ходить серед людей та чує їхні прохання, тому необхідно молитися і просити здоров'я своїм близьким та рідним.