Єврейський Новий рік: коли свято Рош га-Шана 2024 і чому хасиди їдуть до Умані

Що означає Рош га-Шана та чому хасиди відвідують місто Умань на це свято

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Єврейський календар передбачає чотири річні цикли. Кожен з них має свій початок. Тобто протягом року чотири рази відзначається початок року. Свято Рош га-Шана – головний Новий рік. Це суто релігійне сімейне свято. Євреї святкують перший день світу та існування людини. Саме на це свято хасиди приїжджають святкувати до українського міста Умані.

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Що означає єврейське свято Рош га-Шана

У свято Рош га-Шана змінюється порядкове число року, тобто фактично приходить наступний рік. Свято триває два дні. Рош га-Шана для євреїв – дні молитви та покаяння, вони займають центральне місце в обряді святкування, обов’язково відвідується синагога. Свято дуже важливе для єврейського народу. Навіть у фашистських концтаборах євреї обов’язково збиралися для молитви та обряду покаяння і пошепки у темряві лишалися вірними своїй традиції.

Коли єврейський Новий рік у 2024 році

Цього, 2024 року 2 жовтня євреї зустрічатимуть 5785 рік від створення світу Богом. У Талмуді цей день називають Новоліттям для відліку років. У цей день у євреїв заведено обдумувати, як пройшов рік, чи прожили вони достойно та що їх чекає далі. Також на Рош га-Шана пригадують створення Богом світу та людини.

Чому хасиди їдуть до Умані на свято Рош га-Шана

Хасидизм – одна з течій юдаїзму. Одним з засновників був рабин цадик Нахман. В хасидизмі посередників між Богом і людиною називають цадиками. Народився він у місті Медведівка, але на старості переїхав до Умані й бажав бути тут похованим. Своїм послідовникам він заповів кожного року на Рош га-Шана відвідувати його могилу.

Саме тому хасиди з’їжджаються до свята з усього світу. Представники близько десятка країн чисельністю до 20 000 приїздять до Умані за тиждень до свята.

У радянські часи єврейське кладовище було роздане під приватні садиби, але могилу Нахмана не чіпали, вона вціліла. Після розвалу Радянського Союзу хасиди поступово викупили садиби навкруги могили цадика Нахмана, а пізніше там побудували синагогу.

Традиції святкування Рош га-Шана

У свято обов’язково сурмлять у шофар. Тому цей день ще називають Днем сурміння. Шофар – це баранячий ріг, що обробляється спеціальним чином, і він видає унікальний голосний звук. Євреї сурмлять у шофар під час молитви. За їхньою традицією, це тривожний звук, коли єврей його чує, він має замислитися, пригадати та покаятися. Коли сурмлять у шофар, триває повна тиша, всі слухають. Це головна традиція свята Рош га-Шана. Покаяння є основним елементом свята.

Цього дня, за єврейськими традиціями, заведено їсти багато солодкого, щоб прийдешній рік був солодким. Заборонено їсти щось кисле та гірке, аби рік не приніс гіркоти.

Рош га-Шана не є веселим святом. Але найвеселіше його зустрічають хасиди – послідовники рабина цадика Нахмана, що їдуть святкувати до міста Умані.