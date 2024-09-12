Календар церковних свят у жовтні 2024 року

Які свята за церковним календарем будемо відзначати у жовтні

Фото: depositphotos.com

У жовтні маємо багато релігійних та українських народних свят. Нагадаємо, в Україні від вересня 2023 року ухвалено новий церковний календар. Тож християнські свята мають нові дати, відтепер відзначаються на 13 днів раніше. Які нові дати для жовтневих свят:

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

1 жовтня – Покрови

Свято Покрова Пресвятої Богородиці відзначатимемо 1 жовтня. Свято дуже важливе для християн східного обряду. В цей день заведено йти до церкви та молитися іконі Покрови Пресвятої Богородиці. За старим календарем свято випадало на 14 жовтня.

2 жовтня – День святих мучеників Кипріяна і Юстини

2 жовтня православна церква вшановує пам’ять священномученика Кипріяна та мучениці Юстини. За легендою, Кипріян був чаклуном і хотів змусити Юстину закохатися в нехристиянина чарами. Але її віра в Ісуса Христа вберегла її. Тоді й сам Кипріян увірував. Пізніше вони обоє були страчені за християнську віру. За старим календарем свято було 15 жовтня.

3 жовтня – святого Діонісія

3 жовтня християни вшановують святого Діонісія Ареопагіта. Відповідно до Біблії, Діонісій був учнем апостола Павла, пізніше став єпископом. Він написав кілька творів, що мали велике значення для розвитку християнської філософії. Був убитий язичниками, віднесений до лику святих. Раніше День Діонісія припадав на 16 жовтня. У цей день відзначають день ангела Дениса.

6 жовтня – апостола Фоми

Апостол Фома був одним з учнів Ісуса Христа. Саме про нього казали "Фома невіруючий", тому що він не повірив у те, що Христос воскрес. Фома був проповідником християнства і навернув у християнську віру багато людей. За це і був убитий індійським правителем. Раніше День апостола Фоми відзначали 19 жовтня.

9 жовтня – апостола Якова

9 жовтня церква вшановує апостола Якова Алфеїва. Апостол Яков був одним з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Раніше день відзначали 22 жовтня.

17 жовтня – Кузьми та Дем’яна

За новим календарем церква відзначає день Кузьми та Дем'яна (Косми та Даміана) 17 жовтня. Брати-близнюки були лікарями. Вони навертали людей до християнської віри, за що були заарештовані та засуджені до тортур і смертної кари. За старим календарем день святих випадав на 1 листопада.

18 жовтня – євангеліста Луки

За новим календарем українська церква вшановує пам’ять святого апостола євангеліста Луки 18 жовтня. Святий Лука був одним з 70 апостолів, сподвижником апостола Павла. Раніше День святого Луки святкували 31 жовтня.

19 жовтня – Дмитрівська поминальна субота

Дмитрівська субота відзначається православними поміж інших батьківських субот протягом року. Цей день також називають "родинною" або "дідовою суботою" — поминають померлих, відвідують кладовища та моляться в церквах за упокій.

20 жовтня – святого Артемія, Собор всіх цілителів

Святий великомученик Артемій був воїном, римським правителем Єгипту з ранніх християн. Був засуджений до мученицької смерті римським імператором. Раніше святого Артемія відзначали 2 листопада. Це свято також вважається днем ангела Артема.

23 жовтня – апостола Якова

23 жовтня церква вшановує пам’ять Якова, одного з 70 апостолів, який став першим єпископом Єрусалиму. Не слід плутати з Яковом Алфеївим, апостолом з 12 учнів Ісуса Христа (9 жовтня).

24 жовтня — ікони Богородиці "Всіх скорботних радість"

Ікона "Всіх скорботних радість" славиться своєю чудотворністю. На ній зображена Богоматір у сяйві мандорли, в оточенні знедолених та янголів. 24 жовтня православна церква вшановує згадану ікону.

26 жовтня – Димитрія Солунського

26 жовтня християни вшановують свого великомученика Димитрія Солунського. Святий походив з грецького міста Солунь, загинув за християнські вірування. Відноситься до найшанованіших християнських святих. За григоріанським календарем свято 8 листопада.

27 жовтня – День української писемності та мови

27 жовтня відзначається День Преподобного Нестора Літописця. Особливий день для України, адже Нестор був київським літописцем за часів Київської Русі. Саме тому 27 жовтня українці святкують ще й День української писемності та мови. Нестор Літописець написав "Повість минулих літ", що тепер є свідченням багатьох історичних подій. "Повість минулих літ" була закінчена 1113 року. Наступного року Нестор помер, похований у Києво-Печерській лаврі. За григоріанським календарем – 9 листопада.

28 жовтня – Димитрія (Туптала) Ростовського

Димитрій Туптало був українським церковним діячем. Народився на Київщині, навчався в Києво-Могилянській академії. За кілька років до смерті, через слабке здоров’я, був призначений митрополитом Ростовським. Написав багато богословських творів. Митрополита вшановує православна церква.

29 жовтня – святої Анастасії Римлянки

29 жовтня християнська церква вшановує святу мученицю Анастасію, яка жила в Римі. Вродлива молода дівчина була піддана страшним тортурам та відправлена на смертну кару через те, що не зреклася християнської віри. Раніше День святої Анастасії відзначали 11 листопада.

31 жовтня – роковини смерті останнього отамана Петра Калнишевського

Останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський помер на 113-му році життя у Соловецькому монастирі, де його утримували в нелюдських умовах за наказом цариці Катерини II після зруйнування нею Запорізької Січі. Українська церква 2008 року канонізувала отамана як мученика Петра Багатостраждального.