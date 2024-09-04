Покрова Пресвятої Богородиці 2024: історія і дата свята, що не можна робити

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Коли Покрова за новим календарем

Свято Покрови Пресвятої Богородиці – неперехідне, за новим церковним календарем в Україні відзначатиметься 1 жовтня. Раніше до прийняття новоюліанського календаря свято припадало на 14 жовтня.

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Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята

Вважається, що свято Покрови Пресвятої Богородиці започатковане на честь подій, які сталися під час облоги Константинополя військом князя Аскольда.

Мешканці міста сховалися в храмі і молилися Пресвятій Богородиці. Тоді Діва Марія накрила жителів міста своїм покровом, вони стали невидимі і тому вціліли. Свято почали відзначати приблизно у XII столітті.

Чому День захисника України прив'язаний до свята Покрови

1 жовтня маємо ще одне дуже важливе для українців свято – День захисників і захисниць України.

Свято бере початок ще з часів козацтва. Вважалося, що в цей період козаки поверталися до своїх хуторів на зиму на перепочинок. Покрова Пресвятої Богородиці – одне з найбільших свят українських козаків на Запорізькій Січі. Вони глибоко шанували ікони Покрови Божої Матері – вважали її покровителькою. Саме тому за часів козацтва будувалося багато Покровських храмів та соборів, що зберегли свої назви й донині.

Існує версія, що Українська Повстанська Армія була створена саме на Свято Покрови 14 жовтня, за григоріанським календарем.

З огляду на ці факти, 2014 року вирішили заснувати свято саме цього дня, коли вшановуватимуть захисників та захисниць Вітчизни. А з переходом України на новий календар свято перемістилося на 13 днів, тобто на 1 жовтня.

Що можна і не можна робити на Покрову: народні традиції

Свято Покрови Пресвятої Богородиці важливе для християн східного обряду. Воно входить до списку найбільших свят, які вшановуються церквою, тому не можна займатися важкою працею, прати та прибирати. До Покрови весь урожай має бути зібраний, а худоба більше не виганяється на пасовисько.

Традиційно влаштовували застілля та частування, пекли млинці, пригощали сусідів, друзів та родичів.

На свято заведено відвідувати церкву і молитися іконі Покрови Божої Матері. Дівчата молилися Богородиці, щоб вдало вийти заміж. У народі казали: "Покровонько, Покровонько, покрий мою головоньку", – що означало покрити голову шлюбною хусткою. А одружуватися саме цього дня – дуже хороша прикмета. Покрова – найбільше свято для молоді, бо починався сезон вечорниць.