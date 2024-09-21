День захисників і захисниць України 2024: чи буде вихідний і які заходи відвідати у Києві

Головне про День українського козацтва або сучасне свято захисників і захисниць України

Фото: dmsu.gov.ua

День захисників і захисниць України у жовтні святкуємо не так давно. Але свято є досить важливим в українській національній культурі. Особливо зараз, в часи повномасштабної війни проти України, важливо вшановувати роботу захисників і захисниць нашої вітчизни. Не дарма свято заснували у День українського козацтва, адже саме козаки відіграли важливу роль в утвердженні української державності і є праотцями Збройних Сил України.

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Якого числа День захисників і захисниць України за новим календарем

День захисників і захисниць України святкуємо 1 жовтня. З переходом України на новий церковний календар свято перенесли, раніше воно було 14 жовтня. День українського козацтва відзначаємо у церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Чи буде вихідний на День захисників цього року

День українського козацтва є великим святом, державним вихідним. Але на час воєнного стану святкові вихідні скасовано. Тому цього року свято буде звичайним робочим днем. Винятки можуть становити приватні організації, що мають можливість на власний розсуд надати вихідний своїм співробітникам.

Заходи у Києві до Днів українського козацтва і захисників України

Які цікаві культурні події можна відвідати 1 жовтня до Дня українського козацтва:

У Національній філармонії України даватиме концерт Національний духовий оркестр України під назвою "Сила нескорених духом" Будинок вчених НАН України, концерт – Thank You for the Music. Виконуватиме ансамбль солістів "Благовість" Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки. Вистава – "Обережно, міна" Будинок Лесі Українки. Музичний концерт – "Козацькому роду нема переводу" Музей книги та друкарства України. Музичний концерт – "Гей ви, козаченьки!" Театр "Сузір’я". Спектакль – "Мазепа Love-story" МЦКМ (Жовтневий палац). Реп-мюзикл "Ти [Романтика]" – вистава за матеріалами альбому МУР Київський драматичний театр на Подолі. П’єса за всесвітньо відомим романом "1984"