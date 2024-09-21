День защитников Украины 2024: будет ли выходной и какие мероприятия посетить в Киеве

Фото: dmsu.gov.ua

День защитников и защитниц Украины в октябре отмечаем не так давно. Но праздник достаточно важный в украинской национальной культуре. Особенно сейчас, во время полномасштабной войны против Украины, важно чествовать работу защитников и защитниц нашего отечества. Не зря праздник основали в День украинского казачества, ведь именно казаки сыграли важную роль в утверждении украинской государственности и являются праотцами Вооруженных Сил Украины.

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Какого числа День защитников и защитниц Украины по новому календарю

День защитников и защитниц Украины отмечаем 1 октября. С переходом Украины на новый церковный календарь праздник перенесли, ранее он был 14 октября. День украинского казачества отмечаем в церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Будет ли выходной в День защитников в этом году

День украинского казачества – большой праздник, государственный выходной. Но во время военного положения праздничные выходные отменены. Поэтому в этом году праздник будет обычным рабочим днем. Исключения могут составлять частные организации, имеющие возможность по своему усмотрению предоставить выходной своим сотрудникам.

Мероприятия в Киеве ко Дням украинского казачества и защитников Украины

Какие интересные культурные события можно посетить 1 октября к Дню украинского казачества:

В Национальной филармонии Украины будет давать концерт Национальный духовой оркестр Украины под названием "Сила непокоренных духом" Дом ученых НАН Украины, концерт – Thank You for the Music. Исполняет ансамбль солистов "Благовість" Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки. Спектакль – "Осторожно, мина" Дом Леси Украинки. Музыкальный концерт – "Козацькому роду нема переводу" Музей книги и книгопечатания Украины. Музыкальный концерт – "Гей ви, козаченьки!" Театр "Сузір'я". Спектакль – "Мазепа Love-story" МЦКИ (Октябрьский дворец). Рэп-мюзикл "Ты [Романтика]" – спектакль по материалам альбома МУР Киевский драматический театр на Подоле. Пьеса по всемирно известному роману "1984"