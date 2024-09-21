День защитников Украины 2024: будет ли выходной и какие мероприятия посетить в Киеве
День защитников и защитниц Украины в октябре отмечаем не так давно. Но праздник достаточно важный в украинской национальной культуре. Особенно сейчас, во время полномасштабной войны против Украины, важно чествовать работу защитников и защитниц нашего отечества. Не зря праздник основали в День украинского казачества, ведь именно казаки сыграли важную роль в утверждении украинской государственности и являются праотцами Вооруженных Сил Украины.
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Какого числа День защитников и защитниц Украины по новому календарю
День защитников и защитниц Украины отмечаем 1 октября. С переходом Украины на новый церковный календарь праздник перенесли, ранее он был 14 октября. День украинского казачества отмечаем в церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Будет ли выходной в День защитников в этом году
День украинского казачества – большой праздник, государственный выходной. Но во время военного положения праздничные выходные отменены. Поэтому в этом году праздник будет обычным рабочим днем. Исключения могут составлять частные организации, имеющие возможность по своему усмотрению предоставить выходной своим сотрудникам.
Мероприятия в Киеве ко Дням украинского казачества и защитников Украины
Какие интересные культурные события можно посетить 1 октября к Дню украинского казачества:
- В Национальной филармонии Украины будет давать концерт Национальный духовой оркестр Украины под названием "Сила непокоренных духом"
- Дом ученых НАН Украины, концерт – Thank You for the Music. Исполняет ансамбль солистов "Благовість"
- Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки. Спектакль – "Осторожно, мина"
- Дом Леси Украинки. Музыкальный концерт – "Козацькому роду нема переводу"
- Музей книги и книгопечатания Украины. Музыкальный концерт – "Гей ви, козаченьки!"
- Театр "Сузір'я". Спектакль – "Мазепа Love-story"
- МЦКИ (Октябрьский дворец). Рэп-мюзикл "Ты [Романтика]" – спектакль по материалам альбома МУР
- Киевский драматический театр на Подоле. Пьеса по всемирно известному роману "1984"