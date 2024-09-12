Календарь церковных праздников в октябре 2024 года

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В октябре много религиозных и украинских народных праздников. Напомним, в Украине с сентября 2023 года принят новый церковный календарь. Поэтому христианские праздники имеют новые даты, теперь отмечаются на 13 дней раньше. Какие новые даты для октябрьских праздников:

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1 октября – Покрова

Праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечаем 1 октября. Праздник очень важен для христиан восточного обряда. В этот день принято идти в церковь и молиться иконе Покрова Пресвятой Богородицы. По старому календарю праздник выпадал на 14 октября.

2 октября – День святых мучеников Киприана и Юстины

2 октября православная церковь чтит память священномученика Киприана и мученицы Юстины. По легенде, Киприан был колдуном и хотел заставить Юстину влюбиться в нехристианина волшебством. Но ее вера в Иисуса Христа уберегла ее. Тогда и сам Киприан уверовал. Позже они оба были казнены за христианскую веру. По старому календарю праздник был 15 октября.

3 октября – святого Дионисия

3 октября христиане чествуют святого Дионисия Ареопагита. Согласно Библии, Дионисий был учеником апостола Павла, позже стал епископом. Он написал несколько произведений, имевших большое значение для развития христианской философии. Был убит язычниками, отнесен к лику святых. Ранее День Дионисия приходился на 16 октября. В этот день отмечают день ангела Дениса.

6 октября – апостола Фомы

Апостол Фома был одним из учеников Иисуса Христа. Именно о нем говорили "Фома неверующий", потому что он не поверил в то, что Христос воскрес. Фома был проповедником христианства и обратил в христианскую веру многих людей. За это и был убит индийским правителем. Ранее день апостола Фомы отмечали 19 октября.

9 октября – апостола Иакова

9 октября церковь чествует апостола Иакова Алфеева. Апостол Иаков был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Раньше день отмечали 22 октября.

17 октября – Кузьмы и Демьяна

По новому календарю церковь отмечает день Кузьмы и Демьяна (Космы и Дамиана) 17 октября. Братья-близнецы были врачами. Они обращали людей в христианскую веру, за что были арестованы и приговорены к пыткам и смертной казни. По старому календарю день святых выпадал на 1 ноября.

18 октября – евангелиста Луки

По новому календарю украинская церковь чтит память святого апостола евангелиста Луки 18 октября. Святой Лука был одним из 70 апостолов, сподвижником святого апостола Павла. Раньше День святого Луки отмечали 31 октября.

19 октября – Дмитриевская поминальная суббота

Дмитриевская суббота отмечается православными среди других родительских суббот в течение года. Этот день также называют "семейной" или "дедовской субботой" — поминают умерших, посещают кладбища и молятся в церквях за упокой.

20 октября – святого Артемия, Собор всех целителей

Святой великомученик Артемий был воином, римским правителем Египта из ранних христиан. Был приговорен к мученической смерти римским императором. Ранее святого Артемия отмечали 2 ноября. Этот праздник также считается днем ​​ангела Артема.

23 октября – апостола Якова

23 октября церковь чтит память Якова, одного из 70 апостолов, ставшего первым епископом Иерусалима. Не следует путать с Иаковом Алфеевым, апостолом из 12 учеников Иисуса Христа (9 октября).

24 октября — иконы Богородицы "Всех скорбящих радость"

Икона "Всех скорбящих радость" славится своей чудотворностью. На ней изображена Богоматерь в сиянии мандорлы, в окружении отверженных и ангелов. 24 октября православная церковь чествует упомянутую икону.

26 октября – Димитрия Солунского

26 октября христиане чествуют своего великомученика Димитрия Солунского. Святой происходил из греческого города Солунь, погиб за христианские верования. Относится к самым уважаемым христианским святым. По григорианскому календарю праздник 8 ноября.

27 октября – День украинской письменности и языка

27 октября отмечается День Преподобного Нестора Летописца. Особый день для Украины, ведь Нестор был киевским летописцем во времена Киевской Руси. Именно поэтому 27 октября украинцы отмечают еще и День украинской письменности и языка. Нестор Летописец написал "Повесть временных лет", которая теперь является свидетельством многих исторических событий. "Повесть временных лет" была окончена в 1113 году. В следующем году Нестор умер, похоронен в Киево-Печерской лавре. По григорианскому календарю – 9 ноября.

28 октября – Димитрия (Туптало) Ростовского

Димитрий Туптало был украинским церковным деятелем. Родился в Киевской области, учился в Киево-Могилянской академии. За несколько лет до смерти, из-за слабого здоровья, был назначен митрополитом Ростовским. Написал множество богословских произведений. Митрополита чествует православная церковь.

29 октября – святой Анастасии Римской

29 октября христианская церковь чествует святую мученицу Анастасию, жившую в Риме. Красивая молодая девушка была подвергнута страшным пыткам и отправлена на смертную казнь из-за того, что не отреклась от христианской веры. Ранее День святой Анастасии отмечали 11 ноября.

31 октября – годовщина смерти последнего атамана Петра Калнышевского

Последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский скончался на 113-м году жизни в Соловецком монастыре, где его содержали в бесчеловечных условиях по приказу царицы Екатерины II после разрушения ею Запорожской Сечи. Украинская церковь в 2008 году канонизировала атамана как мученика Петра Многострадального.