День Дионисия Ареопагита 2024: история святого и как он стал учителем философа Платона

Фото: Інститут екуменічних студій

Когда именины Дениса по церковному календарю 2024 года: новая дата

По новому церковному календарю, принятому в Украине, Праздник Дионисия Ареопагита будет отмечаться 3 октября. Ранее праздник приходился на 16 октября. Теперь церковные праздники переместились в календаре 13 дней раньше. В этот день почитается память о великомученике Дионисия, также отмечаются именины Дениса.

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Кто такой святой Дионисий Ареопагит

Дионисий был городским советником в Греции. Стал одним из 70 апостолов. Ареопагитом его прозвали, потому что он стал христианином после того, как услышал проповеди Апостола Павла на атенском Ареопаге. Тогда Дионисий уверовал во Христа и стал учеником святого Павла.

Великомученик Дионисий позже стал первым епископом в Афинах, и сам проповедовал и учил христианской вере. Но во времена гонений христиан был приговорен к мученической смерти. Святой Дионисий был сожжен за христианскую веру.

Загадка святого Дионисия

Дионисий Ареопагит был очень образованным человеком, богословом и написал многие произведения религиозной тематики. Его работы имели большое влияние на развитие христианской философии, а сам Дионисий сегодня рассматривается как философ, наравне с другими греческими философами как Платон.

Ареопагита относят к богословам христианства. Он рассматривал реальность как непостижимую и неопределенную для человеческого языка и сознания. Его идеи мировосприятия также прослеживаются у Платона и его последователей.

В VII веке некий неизвестный автор подписывался именем Дионисия Ареопагита. Кто это был – узнать не удалось, автор вошел в историю как ПсевдоДионисий. Его работы заняли свое место в церковной литературе и оказали свое влияние на развитие христианства. Но по поводу этого автора и его работ велись жаркие дискуссии на протяжении многих веков.