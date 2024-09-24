День Діонісія Ареопагіта 2024: історія святого і як він став вчителем філософа Платона

Фото: Інститут екуменічних студій

Коли іменини Дениса по церковному календарю 2024: нова дата

За новим церковним календарем прийнятим в Україні Свято Діонісія Ареопагіта відзначатиметься 3 жовтня. Раніше свято припадало на 16 жовтня. Тепер церковні свята перемістилися в календарі на 13 днів раніше. В цей день вшановується пам’ять про великомученика Діонісія, також відзначаються іменини Дениса.

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Хто такий святий Діонісій Ареопагіт

Діонісій був міським радником у Греції. Став одним з 70 апостолів. Ареопагітом його прозвали, тому що він став християнином після того, як почув проповідування Апостола Павла на атенському Ареопазі. Тоді Діонісій увірував у Христа і став учнем святого Павла.

Великомученик Діонісій пізніше став першим єпископом в Афінах, і сам проповідував та навчав християнської віри. Але за часів гонінь християн був засуджений на мученицьку смерть. Святий Діонісій був спалений живцем за християнську віру.

Загадка святого Діонісія

Діонісій Ареопагіт був дуже освіченою людиною, богословом і написав багато творів релігійної тематики. Його роботи мали великий влив на розвиток християнської філософії, а сам Діонісій сьогодні розглядається як філософ, на рівні з іншими грецькими філософами.

Ареопагіта відносять до богословів християнства. Він розглядав реальність, як незбагненну й невизначну для людської мови та свідомості. Його ідеї світосприйняття також прослідковуються у Платона та його послідовників.

В VII столітті якийсь невідомий автор підписувався іменем Діонісія Ареопагіта. Хто це був – з’ясувати не вдалося, автор увійшов в історію як ПсевдоДіонісій. Його роботи зайняли своє місце у церковній літературі і справили свій вплив на розвиток християнства. Але щодо цього автора та його праць велися палкі дискусії протягом багатьох віків.