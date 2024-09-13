Коли день ангела Дмитра за новим календарем і хто такий святий Дмитро Солунський

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Свято Дмитра восени присвячене дню пам'яті про Димитрія Солунського – грецького воїна, який був убитий за християнську віру. Святий Дмитро (Дмитрій, Димитрій) – один із найшанованіших святих українцями.

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Коли день ангела й іменини Дмитра у 2024 році

За християнською традицією день ангела й іменини відзначаються у день церковного свята.

Православна церква відзначає день святого великомученика Димитрія Солунського 26 жовтня, за новим церковним календарем прийнятим в Україні. Раніше свято випадало на 8 листопада. Християни західного обряду святкують 8 жовтня.

Святого Дмитра Солунського: історія свята

Димитрій Солунський був християнином у місті Солунь, нині Греція. Димитрій виховувався у заможній родині чиновника. Батьки були таємними християнами й виховали сина у вірі в Бога, Ісуса Христа. Сам Дмитро, коли став дорослим, зайняв місце батька, але не приховував своєї релігії. За християнську приналежність римський імператор Максиміліан наказав заарештувати Димитрія і кинути до в’язниці.

Коли був у в’язниці, Димитрій благословив на бій з імператорським улюбленцем молодого воїна Нестора. І той переміг, чим дуже розгнівав імператора. Він наказав убити обох – і Нестора, і Димитрія.

Тіло Димитрія таємно поховали солунські християни. Пізніше над його могилою була збудована церква – Базиліка Святого Димитрія.

У Київські Русі з розповсюдженням християнства почали вшановувати святого Димитрія Солунського. На його честь був збудований Собор Святого Дмитра, пізніше перетворений на Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Святий Дмитро в українській традиції зображається христовим воїном і чудотворцем.

Народні традиції у день святого Дмитра

Свято має й народні традиції. День Дмитра вважався початком холодної пори року. В народі казали: "Святий Юрій землю відмикає, а святий Дмитрій – замикає", що знаменувало початок осінніх холодів. Від свята вже не виганяли худобу на пасовисько і нічого не робили біля землі. Пастухи святкували початок відпочинку. До дня Святого Димитрія закінчувалися сватання.

За народними традиціями дуже шанується субота перед днем святого Дмитра. Її називають Дмитрівська субота. Це одна з поминальних субот, коли поминають померлих родичів. Цей день вважається осінніми поминками. Віряни ходять до церкви на службу і моляться за упокій померлих близьких. Також заведено відвідувати могили та влаштовувати поминальний обід удома.

Церковне свято Дмитра: чи можна працювати

За традиціями у Дмитрів день не можна виконувати домашню роботу, шити та прясти. Не можна займатися й важкою фізичною працею. Чоловікам заборонялося колоти дрова й будувати.

Як і у всі релігійні свята, не можна сваритися та лаятися, когось ображати. Від цього дня вже не можна справляти весілля.

За слов’янськими традиціями не можна було робити нічого з водою: ні купатися, ні прати, ні прибирати.