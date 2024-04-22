Коли день святого Юрія в Україні: дата, церковні та народні традиції

День святого Юрія: коли святкувати – 23 квітня чи 6 травня

Фото: Релігійно-інформаційна служба України. Св. Георгій та св. Федір Стратилат шифрна плита Михайлівського Золотоверхого, ХІІ століття

Хто такий святий Юрій

Святий Юрій Змієборець, або Георгій Побідоносець (Переможець), – це один з найшанованіших святих у християнській традиції. Його вважають покровителем військових та армії. Він захищає усіх, хто бере участь у захисті вітчизни.

Назва "Змієборець" пов’язана з легендою про змія-чудовиська, якого Юрій подолав, убивши списом в пащу. Насправді ж історична постать святого Юрія пов’язана з військовою справою, а зустріч святого зі змієм-драконом зміфологізована.

Юрій був військовим у палестинського імператора. Коли ж за імператора Діоклетіана почали нове жорстоке гоніння християн, Юрій сам прийняв християнство, роздав своє майно і відкрито засудив релігійну політику держави. За відкриту тверду позицію Юрій був катований та страчений.

Коли святого Юрія відзначатиметься 2024 року

Святого Юрія 2024 року в Україні святкуватиметься 23 квітня за Юліанським календарем. Раніше це свято випадало на 6 травня за Григоріанським календарем.

У духовному вимірі святого Юрія вважають помічником тих, хто змагається з різними труднощами становлення особистості християнина. Воїн бореться зі змієм, який є уособленням усіх злих пристрастей та гріхів людини. Святий Юрій Змієборець вважається покровителем Львова. На території України й дотепер є безліч храмів, присвячених цьому святому.

Традиції на Юріїв день: цілюща роса

На свято Юрія роса вважається цілющою. Жінки зрання збирали росу і вмивалися нею, щоб позбутися хвороб. Дівчата вмивалися ранковою росою, щоб завжди залишатися вродливими.

Цього дня варили пиво і запрошували гостей або самі йшли в гості. Дівчата збиралися ввечері, щоб поворожити. Від цього дня заведено було садити поля й городи. Виводити на пасовища овець.

Святий Юрій в українському православ'ї

Український народ здавна шанував пам'ять про святого Юрія – Георгія Побідоносця. В Україні існує ціла іконописна традиція із зображенням святого Георгія. Найбільш ранні ікони датуються VІ століттям. Відомо, що князь Київської Русі Ярослав Мудрий у хрещенні взяв ім’я Юрій, а згодом спорудив у Києві храм на честь свого покровителя та присвятив йому один з приділів собору Софії Київської.

Святий Юрій Змієборець, с. Станиля на Львівщині, ХІV століття. Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Що не можна робити на святого Юрія

Вважається, що не можна працювати фізично, також шити й вишивати. Існує думка, що розчісуватися в цей день до біди. Також передвісником лиха є користування гострими предметами: виделками, ножами тощо.