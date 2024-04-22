Когда день святого Юрия в Украине: дата, церковные и народные традиции
Кто такой святой Юрий
Святой Юрий Змееборец, или Георгий Победоносец (Победитель), – один из самых почитаемых святых в христианской традиции. Его считают покровителем военных и армии. Он защищает всех участвующих в защите отечества.
Название "Змееборец" связано с легендой о змее-чудовище, которого Юрий победил, убив копьем в пасть. На самом же деле историческая фигура святого Юрия связана с военным делом, а встреча святого со змеем-драконом – мифологизирована.
Юрий был военным у палестинского императора. Когда при императоре Диоклетиане начали новое жестокое гонение христиан, Юрий сам принял христианство, раздал свое имущество и открыто осудил религиозную политику государства. За открытую твердую позицию Юрий пытали и казнили.
Когда святого Юрия отмечают в 2024 году
Святого Юрия в 2024 году в Украине празднуют 23 апреля по Юлианскому календарю. Ранее этот праздник выпадал на 6 мая по Григорианскому календарю.
В духовном измерении святого Юрия считают помощником тех, кто противостоит разным трудностям становления личности христианина. Воин борется со змеем, олицетворением всех злых страстей и грехов человека. Святой Юрий Змееборец считается покровителем города Львова. На территории Украины до сих пор есть множество храмов, посвященных этому святому.
Традиции на Юрьев день: целебная роса
На праздник Юрия роса считается целительной. Женщины с утра собирали росу и умывались ею, чтобы избавиться от болезней. Девушки умывались утренней росой, чтобы всегда оставаться красивыми.
В этот день варили пиво и приглашали гостей или сами шли в гости. Девушки собирались вечером, чтобы погадать. С этого дня было принято высаживать поля и огороды. Выводить на пастбища овец.
Святой Юрий в украинском православье
Украинский народ издавна почитал память о святом Юрии – Георгии Победоносце. В Украине существует множество икон с изображением святого Георгия. Самые ранние датируются VI веком. Известно, что князь Киевской Руси Ярослав Мудрый в крещении взял имя Юрий, а затем построил в Киеве храм в честь своего покровителя и посвятил ему один из приделов собора Софии Киевской.
Икона святого Юрия (Георгия) Змееборца, с. Станыля во Львовской области, XIV век
Что нельзя делать на святого Юрия
Считается, что нельзя работать физически, также шить и вышивать. Есть мнение, что расчесываться в этот день к беде. Также предвестником бедствия является использование острых предметов: вилок, ножей и т.п.