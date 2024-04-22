Когда день святого Юрия в Украине: дата, церковные и народные традиции

Фото: Релігійно-інформаційна служба України. Св. Георгій і св. Федір Стратилат шифрна плита Михайлівського Золотоверхого, ХІІ століття

Кто такой святой Юрий

Святой Юрий Змееборец, или Георгий Победоносец (Победитель), – один из самых почитаемых святых в христианской традиции. Его считают покровителем военных и армии. Он защищает всех участвующих в защите отечества.

Название "Змееборец" связано с легендой о змее-чудовище, которого Юрий победил, убив копьем в пасть. На самом же деле историческая фигура святого Юрия связана с военным делом, а встреча святого со змеем-драконом – мифологизирована.

Юрий был военным у палестинского императора. Когда при императоре Диоклетиане начали новое жестокое гонение христиан, Юрий сам принял христианство, раздал свое имущество и открыто осудил религиозную политику государства. За открытую твердую позицию Юрий пытали и казнили.

Когда святого Юрия отмечают в 2024 году

Святого Юрия в 2024 году в Украине празднуют 23 апреля по Юлианскому календарю. Ранее этот праздник выпадал на 6 мая по Григорианскому календарю.

В духовном измерении святого Юрия считают помощником тех, кто противостоит разным трудностям становления личности христианина. Воин борется со змеем, олицетворением всех злых страстей и грехов человека. Святой Юрий Змееборец считается покровителем города Львова. На территории Украины до сих пор есть множество храмов, посвященных этому святому.

Традиции на Юрьев день: целебная роса

На праздник Юрия роса считается целительной. Женщины с утра собирали росу и умывались ею, чтобы избавиться от болезней. Девушки умывались утренней росой, чтобы всегда оставаться красивыми.

В этот день варили пиво и приглашали гостей или сами шли в гости. Девушки собирались вечером, чтобы погадать. С этого дня было принято высаживать поля и огороды. Выводить на пастбища овец.

Святой Юрий в украинском православье

Украинский народ издавна почитал память о святом Юрии – Георгии Победоносце. В Украине существует множество икон с изображением святого Георгия. Самые ранние датируются VI веком. Известно, что князь Киевской Руси Ярослав Мудрый в крещении взял имя Юрий, а затем построил в Киеве храм в честь своего покровителя и посвятил ему один из приделов собора Софии Киевской.

Святой Юрий Змееборец, с. Станыля во Львовской области, XIV век. Фото: Религиозно-информационная служба Украины

Икона святого Юрия (Георгия) Змееборца, с. Станыля во Львовской области, XIV век

Что нельзя делать на святого Юрия

Считается, что нельзя работать физически, также шить и вышивать. Есть мнение, что расчесываться в этот день к беде. Также предвестником бедствия является использование острых предметов: вилок, ножей и т.п.