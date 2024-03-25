Еврейская Пасха. Когда Песах в 2024 году, каковы традиции этого праздника

Что такое праздник Песах и как его празднуют?

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Пасха – один из главных праздников многих конфессий. Исторически христианская Пасха праздновалась в воскресенье после еврейского Песаха – праздника в честь выхода евреев из египетского плена. Дни празднования Песаха – официальные праздничные выходные в Израиле.

Что такое Песах

Песах – центральный иудейский праздник, который традиционно празднуют в течение недели. Евреи отдыхают в первый и последний день пасхального периода.

Песах иудеи празднуют в память о том, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта. Праздник посвящен освобождению еврейского народа от рабства. 400 лет евреи были в рабстве у египтян.

Отмечать Песах нужно в радостной атмосфере, большое внимание уделяется праздничной трапезе – седеру. В последний день празднования в синагогах устраивается церемония "разделения морских вод" в память о переходе евреями Тростникового моря.

Коли Песах у 2024 году

Песах начинается в 14 день месяца Нисан по еврейскому календарю. Празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами.

В этом году еврейская Пасха продлится с вечера понедельника 22 апреля и до вечера вторника 30 апреля.

Главные традиции на праздник Песах

Центральное событие праздника – ужин седер-песах, происходящий в первый вечер недельного праздника.

Проведение седера тщательно регламентировано и состоит из многих частей. Этой ночью иудеи должны прочесть пасхальную Агаду, где рассказывается о выходе из Египта, и провести пасхальную трапезу в соответствии с традицией.

Что едят на Песах: традиционные блюда

Каждое блюдо этого ужина имеет ритуальное значение и олицетворяет собой великие события.

Зроа – кусочек мяса на кости. Обычно используется куриное крылышко. Это блюдо – напоминание о мясе Пасхальной жертвы. Пасхальную жертву каждый еврей должен был принести в ночь Песаха во времена Храма.

Бейца – отварное яйцо. Напоминание о дополнительной праздничной жертве, приносимой в Храме в праздничные дни, и также съедавшейся во время праздничной трапезы в Песах. Яйцо служит также символом траура, напоминая о разрушенном Храме.

Марор – листья романского салата, салата латука, свежий хрен, цикорий. Упоминание о горести египетского рабства.

Карпас – овощ. Сегодня евреи используют разнообразные овощи для представления карпаса, включая петрушку, сельдерей и вареный картофель. Упоминание о свободе. При этом карпас смоченный в соленой воде выступает символом слез, пролитых за годы рабства.

Харосет – смесь из тертых яблок, моркови, орехов, специй и красного вина. В Израиле прибавляют еще финики.

Хазерет – свежий хрен, листья горькой зелени. Хазерет или дымка – это горькое травянистое растение, символизирующее горечь рабства в Египте. Евреи в Восточной Европе испытывали трудности с получением салата для Песаха или в любое другое время, и использовали вместо него хрен. Традиция использования хрена во время Песах распространилась из Восточной Европы на другие еврейские общины по всему миру. Практика стала настолько привычной, что современным еврейским словом "хрен" является хазерет.