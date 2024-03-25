Єврейський Великдень. Коли Песах у 2024 році, які традиції цього свята

Що таке свято Песах та як його святкують?

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Пасха – одне з головних свят багатьох конфесій. Історично християнський Великдень святкували у неділю після єврейського Песаха – свята на честь виходу євреїв з єгипетського полону. Дні святкування Песаха – офіційні святкові вихідні в Ізраїлі.

Що таке Песах

Песах – центральне юдейське свято, яке традиційно святкується протягом тижня. Євреї відпочивають у перший і останній дні великоднього періоду.

Песах святкують як пам'ять про те, що Всевишній оминув єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту. Свято присвячене звільненню єврейського народу від рабства. 400 років євреї були в рабстві у єгиптян.

Відзначати Песах треба у радісній атмосфері, велика увага приділяється святковій трапезі – седеру. В останній день святкування у синагогах влаштовується церемонія "поділу морських вод" на знак пам'яті про перехід євреями Тросникового моря.

Коли Песах у 2024 році

Песах починається у 14-й день місяця Нісан за єврейським календарем. Святкують протягом 7 днів у Ізраїлі, та 8 днів за його межами.

Цього року єврейська Пасха триватиме від вечора понеділка 22 квітня і до вечора вівторка 30 квітня.

Головні традиції свята Песах

Центральна подія свята – вечеря седер-песах, що відбувається у перший вечір тижневого свята.

Проведення седера ретельно регламентовано і складається з багатьох елементів. Цієї ночі юдеї мають прочитати великодню Агаду, де розповідається про вихід із Єгипту, і провести великодню трапезу відповідно до традиції.

Що їдять на Песах: традиційні страви

Кожна страва цієї вечері має ритуальне значення й уособлює великі події.

Зроа – шматочок м'яса на кістці. Зазвичай використовується куряче крильце. Ця страва – нагадування про м'ясо Пасхальної жертви. Пасхальну жертву кожен єврей зобов'язаний був принести в ніч Песаха за часів Храму.

Бейца – відварене яйце. Нагадування про додаткову святкову жертву, яку приносили в Храмі у святкові дні, і яку також з'їдали під час святкової трапези в Песах. Яйце служить також символом трауру, нагадуючи про зруйнований Храм.

Марор – листя романського салату, салату-латуку, свіжий хрін, цикорій. Нагадування про гіркоту єгипетського рабства.

Карпас – овоч. Сьогодні євреї використовують різноманітні овочі для представлення карпаса, зокрема петрушку, селеру та варену картоплю. Нагадування про свободу. Водночас карпас, змочений у в солоній воді, виступає символом сліз, пролитих за роки рабства.

Харосет – суміш з тертих яблук, моркви, горіхів, спецій та червоного вина. В Ізраїлі додають ще фініки.

Хазерет – свіжий хрін, листя гіркої зелені. Хазерет або серпанок – це гірка трав'яниста рослина, що символізує гіркоту рабства в Єгипті. Євреї у Східній Європі мали труднощі з отриманням салату для Песаха або в будь-який інший час і використовували замість нього хрін. Традиція використання хрону під час Песаха поширилася зі Східної Європи на інші єврейські громади в усьому світі. Практика стала настільки звичною, що сучасним єврейським словом "хрін" є хазерет.