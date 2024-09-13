Когда день ангела Дмитрия по новому календарю и кто такой святой Дмитрий Солунский

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Праздник Дмитрия осенью приурочен ко дню памяти о Димитрии Солунском – греческом воине, который был убит за христианскую веру. Святой Дмитрий (Дмитрий, Димитрий) – один из самых почитаемых святых украинцами.

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Когда день ангела и именины Дмитрия в 2024 году

По христианской традиции день ангела и именины отмечаются в день церковного праздника.

Православная церковь отмечает день святого великомученика Димитрия Солунского 26 октября, по новому церковному календарю, принятому в Украине. Ранее праздник выпадал на 8 ноября. Христиане западного обряда отмечают 8 октября.

Святого Дмитрия Солунского: история праздника

Димитрий Солунский был христианином в городе Солунь, ныне Греция. Димитрий воспитывался в зажиточной семье чиновника. Родители были тайными христианами и воспитали сына в вере в Бога, Иисуса Христа. Сам Димитрий, став взрослым, занял место отца, но не скрывал своей религии. За христианскую принадлежность римский император Максимилиан отдал приказ арестовать Димитрия и бросить в тюрьму.

В тюрьме Димитрий благословил на бой с императорским любимцем молодого воина Нестора. И тот победил, чем сильно разгневал императора. Он приказал убить обоих – и Нестора, и Димитрия.

Тело Димитрия тайно похоронили солунские христиане. Позже над его могилой была построена церковь – Базилика Святого Димитрия.

В Киевские Руси с распространением христианства начали чествовать и святого Димитрия Солунского. В его честь был построен Собор Святого Дмитрия, позже превращенный в Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Святой Дмитрий в украинской традиции изображается воином и чудотворцем.

Народные традиции в день святого Дмитрия

Праздник имеет и народные традиции. День Дмитрия считался началом холодного времени года. В народе говорили: "Святий Юрій землю відмикає, а святий Дмитрій – замикає", что знаменовало начало осенних холодов. После праздника уже не выгоняли скот на пастбище и не работали на поле. А пастухи праздновали начало отдыха. Ко дню Святого Димитрия заканчивались сватовства.

По народным традициям очень почитается суббота перед днем святого Дмитрия. Ее называют Дмитровской субботой. Это одна из поминальных суббот, когда поминают умерших родственников. Этот день считается осенними поминками. Верующие ходят в церковь на службу и молятся за упокой умерших близких. Также принято посещать могилы и устраивать поминальный обед дома.

Церковный праздник Дмитрия: можно ли работать

По традициям в день Дмитрия нельзя делать работу по дому, шить и прясть. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Мужчинам запрещалось колоть дрова и строить.

Как и во все религиозные праздники, нельзя ссориться и ругаться, кого-то оскорблять. С этого дня уже нельзя устраивать свадьбы.

По славянским традициям нельзя было делать ничего с водой: ни купаться, ни стирать, ни убирать.