Именины Романа 2024: новая дата по церковному календарю, история праздника
Какого числа день ангела Романа по новому календарю 2024 года: дата
18 ноября христианская церковь чтит память святого мученика Романа Кесарийского. Ранее, до принятия в Украине нового церковного календаря, день святого отмечался на 13 дней позже – 1 декабря.
Значение имени Роман
Имя Роман имеет очень давнее происхождение. С древнегреческого языка оно переводится как сильный или крепкий. Также имя имеет и трактовку из латинского языка, где означает римлянин, то есть человек из Рима.
Кто такой мученик Роман: история святого
Святой мученик Роман Кесарийский был диаконом в Кесарии Палестинской. Когда к власти пришел император Диоклетиан, начались жестокие гонения на христиан. Роман призвал верующих не отказываться от Бога Иисуса Христа, за это и был арестован и замучен. По религиозным преданиям, Роман был приговорен к сожжению. Но когда его подожгли и загорелось пламя – пошел дождь и диакон уцелел. Но язычники обрекли святого на мученическую смерть. Считается, что Роман умер 18 ноября 304 года.
Приметы на праздник Романа
- Снег в этот день означает теплую зиму.
- Если звезды тусклые – будет оттепель.
- Если рыбачить в праздник, можно разбудить дух воды и будет беда.
- Острые предметы – это к беде, поэтому люди не пользовались ножами.
В день Романа верующие всегда ожидали чего-то особенного, какой-то неожиданной встречи или важных изменений в жизни.