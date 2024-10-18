Іменини Романа 2024: нова дата за церковним календарем, історія свята

Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Якого числа день ангела Романа за новим календарем 2024: дата

18 листопада християнська церква вшановує пам’ять святого мученика Романа Кесарійського. Раніше, до прийняття в Україні нового церковного календаря, день святого відзначався на 13 днів пізніше – 1 грудня

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Значення імені Роман

Ім’я Роман має дуже давнє походження. З давньогрецької мови воно перекладається як сильний або міцний. Також ім’я має й трактування з латинської мови, де означає – римлянин, тобто особа з Риму.

Хто такий мученик Роман: історія святого

Святий мученик Роман Кесарійський був дияконом у Кесарії Палестинській. Коли до влади прийшов імператор Діоклетіан, почалися жорстокі гоніння християн. Роман закликав вірян не відмовлятися від Бога Ісуса Христа, за це і був заарештований та катований. За релігійними переказами, Роман був засуджений до спалення. Але коли його підпалили й зайнялося полум’я – пішов дощ і диякон вцілів. Але язичники прирекли святого на мученицьку смерть. Вважається, що Роман загинув 18 листопада 304 року.

Прикмети на свято Романа

Сніг у цей день означає теплу зиму.

Якщо зірки тьмяні – буде відлига.

Якщо рибалити у свято, можна розбудити духа води і буде біда.

Гострі предмети – то до біди, тому люди не користувалися ножами.

У день Романа віряни завжди очікували чогось особливого, якоїсь несподіваної зустрічі або важливих змін у житті.