Дмитриевская поминальная суббота 2024: новая дата и что нести в церковь

Осенью в церковном празднике есть Дмитриевская поминальная суббота. Что она значит?

Фото: depositphotos.com

Поминальными субботами в христианской традиции называют дни, когда принято ходить на кладбище и поминать умерших родственников. Особой субботой считается Дмитриевская суббота, предшествующая празднику Дмитрия Солунского.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Когда Дмитриевская родительская поминальная суббота 2024

Дмитриевская поминальная суббота по новому церковному календарю, принятому в Украине в этом году, будет отмечаться 19 октября. Это переходный праздник, дата его определяется каждый год, в зависимости от дня великомученика Дмитрия Солунского, который выпадает на 26 октября. Дмитриевская суббота соответственно – в ближайшую субботу перед праздником.

Что означает Дмитриевская поминальная суббота

В течение года по церковному календарю есть не одна поминальная суббота. Но осеннее поминовение умерших издавна имеет особое значение для славянских народов. Этот праздник распространен среди православных христиан, имеет еще языческие корни, ведь славяне почитали умерших и придерживались традиций их поминовения. Сочетание языческих обрядов и христианских обычаев сформировало Дмитриевскую субботу, какой мы видим ее сегодня. В этот день традиционно идут на кладбище, наводят там порядок. Также принято посетить церковь для молитвы, поставить свечи за упокой и заказать панихиду до литургии.

Что нести в церковь на Дмитриевскую поминальную субботу

В поминальные дни желательно посетить церковь и принести на панихиду продукты. Обычно это должны быть хлеб, крупы, сахар и растительное масло. Также следует передать записку с именами родственников, за упокой которых следует помолиться. Заказывать панихиду следует заранее: или с вечера, или перед богослужением. Тогда во время литургии вспомнят имена тех, за упокой кого приносили панихиду.