Дмитрівська поминальна субота 2024: нова дата і що нести до церкви

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Поминальними суботами в християнській традиції називають дні, коли заведено ходити на кладовище та поминати померлих родичів. Особливою суботою вважається Дмитрівська субота, що передує святу Дмитра Солунського.

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Коли Дмитрівська батьківська поминальна субота 2024

Дмитрівська поминальна субота за новим церковним календарем в Україні цього року відзначатиметься 19 жовтня. Це перехідне свято, дата його визначається щороку, залежно від дня великомученика Дмитрія Солунського, що припадає на 26 жовтня. Дмитрівська субота відповідно – на найближчу суботу перед святом.

Що означає Дмитрівська поминальна субота

Протягом року за церковним календарем маємо не одну поминальну суботу. Але осіннє вшанування померлих здавна має особливе значення для слов’янських народів. Це свято поширене серед православних християн, має ще язичницьке коріння, адже слов’яни шанували померлих і дотримуватися традицій їх поминання. Поєднання язичницьких обрядів та християнських звичаїв сформувало Дмитрівську суботу, якою бачимо її сьогодні. Цього дня традиційно ідуть на кладовище, наводять там лад. Також заведено відвідати церкву для молитви, поставити свічки за упокій та замовити панахиду до літургії.

Що нести в церкву на Дмитрівську поминальну суботу

У поминальні дні бажано відвідати церкву та принести на панахиду продукти. Зазвичай, це мають бути хліб, крупи, цукор та олія. Також слід передати записку з іменами родичів, за упокій яких слід помолитися. Замовляти панахиду слід завчасно: або з вечора, або ж перед богослужінням. Тоді під час літургії згадають імена тих, за упокій кого приносили панахиду.