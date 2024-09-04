Покрова Пресвятой Богородицы 2024: история и дата праздника, что нельзя делать

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Когда Покрова по новому календарю

Праздник Покровы Пресвятой Богородицы – непереходной, по новому церковному календарю в Украине будет отмечаться 1 октября. Ранее до принятия новоюлианского календаря праздник приходился на 14 октября.

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Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

Считается, что праздник Покрова Пресвятої Богородицы основан в честь событий, произошедших во время осады Константинополя войском князя Аскольда.

Жители города спрятались в храме и молились Пресвятой Богородице. Тогда Дева Мария накрыла жителей города своим покровом, они стали невидимы и потому уцелели. Праздник начали отмечать примерно в XII веке.

Почему День защитника Украины привязан к празднику Покрова

1 октября есть еще один очень важный для украинцев праздник – День защитников и защитниц Украины.

Праздник берет начало еще со времен казачества. Считалось, что в этот период казаки возвращались в свои хутора на зиму на передышку. Покров Пресвятой Богородицы – один из самых больших праздников украинских козаков на Запорожской Сечи. Они глубоко почитали иконы Покровы Божией Матери – считали ее покровительницей. Именно поэтому при казачестве строилось много Покровских храмов и соборов, сохранивших свои названия и по сей день.

Существует версия, что Украинская Повстанческая Армия была создана именно в Праздник Покрова 14 октября, по григорианскому календарю.

Учитывая эти факты, 2014 решили основать праздник посвященный защитникам и защитницам Отечества именно в этот день. А с переходом Украины на новый календарь праздник переместился на 13 дней, то есть на 1 октября.

Что можно и нельзя делать на Покров: народные традиции

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы очень важен для христиан восточного обряда. Он входит в список самых больших праздников, которые отмечаются церковью, поэтому нельзя заниматься тяжелым трудом, стирать и убирать. На Покров весь урожай должен быть собран, а скот больше не выгоняется на пастбище.

Традиционно устраивали застолья и угощения, пекли блины, приглашали соседей, друзей и родственников.

В праздник принято посещать церковь и молиться иконе Покрова Божией Матери. Девушки молились Богородице, чтобы удачно выйти замуж. В народе говорили: "Покровонько, Покровонько, покрий мою головоньку", – что означало покрыть голову брачным платком. А жениться именно в этот день – очень хорошая примета. Покров – самый большой праздник для молодежи, потому что у них начинался сезон вечерниц.