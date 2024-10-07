Какого числа Хэллоуин в 2024 году, что это за праздник и как его отмечают в Украине

Что за праздник Хэллоуин – когда и как его празднуют?

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Праздник Хэллоуин происходит из англоязычных стран. С самого начала громче всего праздновалось в Америке, Великобритании, Ирландии и Канаде.

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Когда Хэллоуин в 2024 году

Хэллоуин – непереходящий праздник, всегда отмечается в один и тот же день, 31 октября. Сам Хэллоуин – это ночь накануне ноября, но начало празднования приходится на вечер. Дети в садиках и школах, как правило, также празднуют и проводят костюмированные вечеринки 31 октября.

Хэллоуин: что это за праздник

Относительно происхождения праздника, споры продолжаются уже десятилетиями. Был период, когда праздник считали чисто языческим. Его называли днем нечистой силы. Но есть поклонники версии, что праздник имеет католические корни, и его название расшифровывается, как День Всех Святых – All Hallow's Eve. В Ирландии праздник чествует всех умерших. Следует заметить, что у многих народов есть осенние праздники, почитающие память умерших предков.

По всему миру Хэллоуин распространился в годы американизации – популяризации американской культуры. В некоторых странах празднования имеют чисто коммерческий характер.

По некоторым народным преданиям, в этот день мертвые души приходят на землю и подыскивают новое тело. Именно поэтому следует откупиться от скелетов и привидений конфетами. Конечно, современный праздник предполагает более развлекательное значение - в переодевании и угощении конфетами.

Праздник также объединил в себе сельскохозяйственные традиции чествования осеннего урожая. В Украине есть свои народные осенние праздники, чествующие урожай, землю и усопших предков. Эти праздники занимают особое место в культуре славянских народов.

Как празднуют Хэллоуин в Украине и мире

Основными атрибутами праздника являются костюмы привидений, ведьм и разных чудовищ. А центральное место среди праздничных украшений занимает тыква и вырезанные из нее фонари. Их также называют "фонарями Джека". Это тыква, вырезанная в форме головы с чертами лица, а в середине место, чтобы поставить фонарь или свечу.

Праздник Хэллоуин не зря больше всего любят дети. Именно в этот день они подбирают какие-то необычные костюмы. Девушки-подростки готовят оригинальный макияж к образам ведьм и другим сказочным персонажам.

Не теряют своего и продавцы маскарадных костюмов. Достать интересный образ можно и в "Костюмах на прокат". К празднику обычно тематически украшают кафе и рестораны. Целые города переодеваются в Хэллоуин. Также можно посетить различные тематические мероприятия и хэллоуинские вечеринки.

В Украине Хэллоуин не столь популярен, как в других странах мира. В ПЦУ напоминают, что Хэллоуин не является ни религиозным, ни государственным праздником. Тем не менее украинские бренды уже традиционно делают хэллоуинские скидки, а торговые центры украшают в стилистике праздника.