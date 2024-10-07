Якого числа Хелловін у 2024 році, що це за свято та як його відзначають в Україні

Що за свято Хелловін – коли та як його святкують?

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Свято Хелловін походить з англомовних країн. Від початку найгучніше святкувалося в Америці, Великій Британії, Ірландії та Канаді.

Коли Хелловін у 2024 році

Хелловін – неперехідне свято, завжди відзначається в один і той самий день, 31 жовтня. Сам Хелловін – це ніч проти листопада, але початок святкування припадає на вечір. Діти у садочках та школах, як правило, також мають святкування і костюмовані вечірки 31 жовтня.

Хелловін: що це за свято

Щодо походження свята суперечки тривають вже десятиліттями. Був період, коли свято вважали суто язичницьким. Його називали днем нечистої сили. Але є прихильники версії, що свято має католицьке коріння, і його назва розшифровується, як День Усіх Святих – All Hallow's Eve. В Ірландії свято вшановує усіх померлих. Слід зауважити, що в багатьох народів є осінні свята, що вшановують пам’ять померлих предків.

У всьому світі Хелловін розповсюдився у роки американізації – популяризації американської культури. В деяких країнах святкування мають суто комерційний характер.

За деякими народними переказами, цього дня мертві душі приходять на землю і підшукують собі нове тіло. Саме тому слід відкупитися від скелетів та привидів цукерками. Звичайно сучасному святу належить більш розважальний сенс — у перевдяганнях та пригощанні цукерками.

Свято також поєднало у собі сільськогосподарські традиції вшанування осіннього врожаю. В Україні є свої народні осінні свята, що вшановують врожай, землю та спочилих предків. Ці свята посідають особливе місце у культурі слов’янських народів.

Як святкують Хелловін в Україні та світі

Основними атрибутами свята є костюми привидів, відьом і різних чудовиськ. А центральне місце серед святкових прикрас посідає гарбуз та вирізані з нього ліхтарі. Їх також називають "ліхтарями Джека". Це гарбуз, що вирізаний у формі голови з рисами обличчя, а в середині місце, щоб поставити ліхтар або свічку.

Свято Хелловін недарма найбільше полюбляють діти. Саме до цього дня вони підбирають якісь незвичайні костюми. Дівчата-підлітки готують оригінальний макіяж до образів відьом та інших казкових персонажів.

Не втрачають свого і продавці маскарадних костюмів. Отримати цікавий образ можна й у "Костюмах на прокат". До свята зазвичай тематично оздоблюють кав’ярні та ресторани. Цілі міста перевдягаються на Хелловін. Також можна відвідати різні тематичні заходи та хелловінські вечірки.

В Україні Хелловін не настільки популярний, як в інших країнах світу. У ПЦУ нагадують, що Хелловін не є ані релігійним, ані державним святом. Проте українські бренди вже традиційно запроваджують хелловінські знижки, а торгові центри прикрашають у стилістиці свята.