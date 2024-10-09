Когда Черная пятница 2024 в Украине, история этого дня и в каких магазинах будут скидки

Что такое Черная пятница и откуда она взялась

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Черная пятница – день тотальных скидок, всегда выпадающий на пятницу в конце ноября.

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Черная пятница в Украине: дата 2024

В этом году Черная пятница в Украине выпадает на 29 ноября. Идея глобальной распродажи была введена как один день, но сейчас день скидок может занять три дня или даже целую неделю. Это зависит от предложений каждой торговой сети.

История Черной пятницы – откуда появился день скидок

Black Fiday, то есть Черная пятница, пришла к нам из Америки. Там придумали праздник распродаж, распространившийся по всему миру. День скидок открыли еще в XIX веке. Выбрали пятницу сразу после Дня благодарения, который празднуют в США в четверг между 23 и 29 ноября.

Очень часто Черная пятница продолжается еще и в субботу и воскресенье, а в интернет-магазинах иногда и в понедельник. И его уже традиционно называют киберпонедельником.

Скидки могут составлять от 5% до 90% в зависимости от магазина и товаров. Но следует быть внимательными, ведь некоторые сети анонсируют скидки, а на самом деле цены остаются прежними.

Черная пятница в магазинах Украины: когда и где будут скидки

В Украине Black Friday традиционно длится неделю. Многие сети анонсировали начало распродаж с 24 ноября.

Сеть техники Comfy запланировала начало Черной пятницы с 20 ноября.

Магазины Эпицентр объявили о распродаже в течение нескольких дней с 29 ноября.

В АЛЛО черная пятница пройдет с 17 по 26 ноября.

Распродажа и скидка в Цитрусе начнутся с 25 ноября.

Черная пятница в магазинах Розетка — с 29 ноября.

Ювелирный бренд Minimal дарит скидки с 18 ноября по 1 декабря.

Notino анонсирует неделю скидок с 25 ноября по 1 декабря.

Сеть GEPUR будет проводить распродажи с 20 по 26 ноября.

Распродажа Black Friday в INTERTOP будет проходить в мобильном приложении, на сайте и в магазинах сети с 29 ноября.