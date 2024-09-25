Когда день ангела Анастасии в 2024 году и что нужно знать о святой Анастасии Римской

Фото: Українська православна церква

Когда день ангела Анастасии по новому календарю 2024 года

29 октября отмечается день святой Анастасии Римской. В этот день свои именины отмечают все Анастасии. До принятия в Украине нового церковного календаря в сентябре 2023 года праздник выпадал на 11 ноября.

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История святой Анастасии Римской

Святая Анастасия Римская была родом из знатной семьи. Но очень рано осиротела — в возрасте трех лет. С этого времени она воспитывалась в монастыре недалеко от Рима, в христианской общине. Повзрослев, Анастасия стала монахиней, она была очень предана вере в Иисуса Христа.

Во время гонений христиан язычники привели Анастасию к императору. Но девушка не отреклась от своей веры, за что была подвергнута страшным пыткам и убита. Кирилл, молодой юноша, подавший Анастасии воды во время издевательств над ней, также был казнен. Анастасия считала мир духовный подлинным, поэтому смогла пройти пытку и не отреклась от Бога. Замученное тело молодой девушки выбросили на съедение зверям, но другие христиане нашли и похоронили ее по христианским традициям.

Что нельзя делать 29 октября

Святая Анастасия считается защитницей и покровительницей женщин, страдающих от насилия или неволи. В этот день в народе не заведено незамужним девушкам накрывать стол, это делали только замужние хозяйки. Также, по народным традициям, нельзя оставлять детей самих дома, чтобы нечистая сила их не обидела. Запрещено девушкам разговаривать с незнакомцами. День Анастасии лучше провести в кругу семьи, в дружеской атмосфере. Как и в другие церковные праздники, не рекомендуется тяжелый труд, также запрещено ссориться и кричать.