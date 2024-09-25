Когда день ангела Анастасии в 2024 году и что нужно знать о святой Анастасии Римской
Фото: Українська православна церква
Содержание:
  1. Когда день ангела Анастасии по новому календарю 2024 года
  2. История святой Анастасии Римской
  3. Что нельзя делать 29 октября

Когда день ангела Анастасии по новому календарю 2024 года

29 октября отмечается день святой Анастасии Римской. В этот день свои именины отмечают все Анастасии. До принятия в Украине нового церковного календаря в сентябре 2023 года праздник выпадал на 11 ноября.

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История святой Анастасии Римской

Святая Анастасия Римская была родом из знатной семьи. Но очень рано осиротела — в возрасте трех лет. С этого времени она воспитывалась в монастыре недалеко от Рима, в христианской общине. Повзрослев, Анастасия стала монахиней, она была очень предана вере в Иисуса Христа.

Во время гонений христиан язычники привели Анастасию к императору. Но девушка не отреклась от своей веры, за что была подвергнута страшным пыткам и убита. Кирилл, молодой юноша, подавший Анастасии воды во время издевательств над ней, также был казнен. Анастасия считала мир духовный подлинным, поэтому смогла пройти пытку и не отреклась от Бога. Замученное тело молодой девушки выбросили на съедение зверям, но другие христиане нашли и похоронили ее по христианским традициям.

Что нельзя делать 29 октября

Святая Анастасия считается защитницей и покровительницей женщин, страдающих от насилия или неволи. В этот день в народе не заведено незамужним девушкам накрывать стол, это делали только замужние хозяйки. Также, по народным традициям, нельзя оставлять детей самих дома, чтобы нечистая сила их не обидела. Запрещено девушкам разговаривать с незнакомцами. День Анастасии лучше провести в кругу семьи, в дружеской атмосфере. Как и в другие церковные праздники, не рекомендуется тяжелый труд, также запрещено ссориться и кричать.

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