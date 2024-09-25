Коли день ангела Анастасії у 2024 році та що треба знати про святу Анастасію Римлянку

Фото: Українська православна церква

Коли день ангела Анастасії за новим календарем 2024 року

29 жовтня відзначається день святої Анастасії Римлянки. В цей день свої іменини святкують усі Анастасії. До прийняття в Україні нового церковного календаря у вересні 2023 року свято випадало на 11 листопада.

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Історія святої Анастасії Римлянки

Свята Анастасія Римлянка була родом зі знатної родини. Але дуже рано осиротіла — у віці трьох років. Відтоді вона виховувалася у монастирі недалеко від Рима, в християнській громаді. Подорослішавши, Анастасія стала черницею, вона була дуже віддана вірі в Ісуса Христа.

Під час гонінь християн язичники привели Анастасію до імператора. Але дівчина не зреклася своєї віри, за що була піддана страшним тортурам і вбита. Кирило, молодий юнак, який подав Анастасії води під час знущань із неї, також був страчений. Анастасія вважала світ духовний справжнім, тому змогла пройти тортури й не відреклася від Бога. Замучене тіло молодої дівчини викинули на поталу звірам, але інші християни знайшли та поховали її за християнськими традиціями.

Що не можна робити 29 жовтня

Свята Анастасія вважається захисницею та покровителькою жінок, що страждають від насильства або неволі. В цей день в народі не заведено незаміжнім дівчатам накривати стіл, це робили лише заміжні господині. Також, за народними традиціями, не можна залишати дітей самих вдома, щоб нечиста сила їх не скривдила. Заборонено дівчатам розмовляти з незнайомцями. День Анастасії краще провести в родинному колі, в дружній атмосфері. Як і в інші церковні свята, не рекомендується важка праця, також заборонено сваритися та кричати.