Главные еврейские праздники 2024 года: что такое Йом-Кипур, дата, обычаи и традиции

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Когда еврейский праздник Йом-Кипур в 2024 году

Йом-Кипур – судный день для евреев, то есть праздник всеочищения или всепрощения. Еврейский искупительный праздник всегда отмечается на 10 день седьмого месяца, который называется тишрей в иудаистском календаре. В 2024 году праздник выпадает на 12 октября.

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Что означает Йом-Кипур – Судный день в иудаизме

Судный день евреи празднуют на десятый день после Рош а-Шана. День искупления грехов очень важен для евреев. По их верованиям в этот день Всевышний определяет судьбу каждого человека на следующий год. Поэтому к Йом-Кипуру готовятся все 10 дней. Это время верующие проводят в молитве за себя и своих родных. Просят прощения и анализируют свои поступки, раскаиваются в злых деяниях. По иудейским верованиям в этот день Бог простил еврейский народ. В Израиле в праздник не работают никакие учреждения, транспорт, теле- и радио компании. Установлен всенациональный выходной день.

Как празднуют Йом-Кипур: главные традиции

Праздник Йом-Кипур – это граница десятидневной подготовки. В праздник строго соблюдают пост. Не едят и не пьют в течение 25 часов. Также запрещено смазывать тело, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь и интимные отношения. По еврейским верованиям необходимо забыть про физическую сторону бытия, в этот день Бог приказал людям только молиться и каяться, и нельзя делать никакую работу. Основная молитва повторяется в течение дня пять раз.

Иудеи до Судного дня пытаются выполнить все свои обещания, отдать долги и попросить прощения у всех близких. Они одеваются в белую одежду в знак прощения и примирения. В Праздник евреи приветствуют друг друга пожеланиями быть вписанными в книгу жизни и легкого поста в течение дня. Окончание поста знаменует протяжный звук шофара – традиционный еврейский инструмент.

Празднование Йом-Кипур важно даже для тех евреев, которые не придерживаются религиозных традиций, оно определяет этнорелигиозную принадлежность к еврейскому народу.