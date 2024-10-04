Головні єврейські свята 2024: що таке Йом-Кіпур, дата, звичаї і традиції святкування

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Коли єврейське свято Йом-Кіпур у 2024 році

Йом-Кіпур – судний день для євреїв, тобто свято всеочищення або всепрощення. Єврейське спокутне свято завжди святкується на 10 день сьомого місяця, що називається тішрей в іудаїстському календарі. У 2024 році свято випадає на 12 жовтня.

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Що означає Йом-Кіпур – Судний день в юдаїзмі

Судний день євреї святкують на десятий день після Рош га-Шана. День спокутування гріхів дуже важливий для євреїв. За їхніми віруваннями в цей день Всевишній визначає долю кожній людині на наступний рік. Тому до Йом-Кіпур готуються усі 10 днів. Цей час віряни проводять у молитві за себе та за своїх рідних. Просять пробачення та аналізують свої вчинки, розкаюються в злих діяннях. За юдейськими віруваннями в цей день Бог простив єврейський народ. В Ізраілі у свято не працюють ніякі установи, ні транспорт, ні теле- та радіо компанії. Встановлений всенаціональний вихідний день.

Як святкують Йом-Кіпур: головні традиції

Свято Йом-Кіпур – це межа десятиденної підготовки. У свято суворо дотримуються посту. Не споживають їжі та не п’ють протягом 25 годин. Також заборонено змащувати тіло, користуватися косметикою, носити шкіряне взуття та мати інтимні стосунки. За єврейськими віруваннями необхідно забути за фізичну сторону буття, в цей день Бог наказав людям тільки молитися і каятися, і не можна робити ніяку роботу. Основна молитва повторюється протягом дня п'ять разів.

Юдеї до Судного дня намагаються виконати всі свої обіцянки, віддати борги та попросити пробачення у всіх близьких. Вони вдягаються у білий одяг на знак прощення та примирення. У Свято євреї вітають одне одного побажаннями бути вписаним у книгу життя та легкого постування протягом дня. Закінчення посту знаменує протяжний звук шофара – традиційний єврейський інструмент.

Святкування Йом-Кіпур є важливим навіть для тих євреїв, що не дотримуються релігійних традицій, воно визначає етнорелігійну приналежність до єврейського народу.