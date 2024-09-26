Именины Артема по церковному календарю: когда день святого Артемия

Фото: Українська православна церква

Когда день ангела Артема в 2024 году

По церковному календарю день святого великомученика Артемия приходится на 20 октября. До принятия в Украине нового церковного календаря праздник отмечали 2 ноября. День святого Артема чтит память Артемия Антиохийского.

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Кто такой святой Артемий: история

Артемий Антиохийский был военачальником, римским правителем Египта. Он принял христианскую веру. Когда к власти пришел Юлиан Отступник, начались жестокие гонения христиан. В Антиохии были подвергнуты пыткам христианские епископы. Артемий вступился за них, за что и сам был арестован и подвергнут мучениям. Великомученик не отрекся от Иисуса Христа и был обезглавлен. Другие христиане тайно его похоронили. Когда император умер, могилу святого Артемия с почестями перенесли в Константинополь.

Что нельзя делать на день святого Артемия

В день святого великомученика Артемия нельзя ссориться, ругаться и сплетничать. Запрещено оскорблять кого-нибудь и обманывать. По народным обычаям, не желательно работать после обеда.

В народе праздник называли Артемьев день. Издавна жениться в этот день было плохой приметой. А для мужчин считалось обязательным починить поломанный забор, если же оставить поломанным до конца дня, тогда весь год пройдет в нищете.