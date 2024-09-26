Іменини Артема за церковним календарем: коли день святого Артемія

Фото: Українська православна церква

Коли день ангела Артема у 2024 році

За церковним календарем день святого великомученика Артемія припадає на 20 жовтня. До ухвалення в Україні нового церковного календаря свято відзначали 2 листопада. День святого Артема вшановує пам’ять Артемія Антіохійського.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Хто такий святий Артемій: історія

Артемій Антіохійський був воєначальником, римським правителем Єгипту. Він прийняв християнську віру. Коли до влади прийшов Юліан Відступник, почалися жорстокі гоніння християн. В Антіохії були піддані катуванням християнські єпископи. Артемій вступився за них, за що і сам був заарештований та підданий тортурам. Великомученик не зрікся Ісуса Христа і був обезглавлений. Інші християни таємно його поховали. Коли імператор помер, могилу святого Артемія з почестями перенесли до Константинополя.

Що не можна робити на день святого Артемія

У день святого великомученика Артемія не можна сваритися, лаятися та пліткувати. Заборонено ображати когось та обманювати. За народними звичаями, не бажано працювати після обіду.

У народі свято називали Артеміїв день. І здавна одружуватися у цей день було поганою прикметою. А для чоловіків вважалося обов’язковим полагодити поламаний паркан, якщо ж лишити поломаним до кінця дня, тоді весь рік пройде в бідності.