День учителя 2024: история праздника и идеи подарков учителям

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День учителя – особый праздник не только для самих учителей, но и для учащихся. Каждый из детства помнит утренний парад цветов, направляющийся во всех районах в школу.

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Когда день учителя в 2024 году

Профессиональный праздник учителей всегда официально выпадает на первое воскресенье октября. В этом году – на 6 октября. Но праздник отмечается в пятницу в преддверии. Поскольку это последний рабочий день перед праздником, именно тогда поздравляют учителей и устраивают праздничные концерты в школах. В этом году празднование в школах выпадает на 4 октября.

Следует отметить, что во время полномасштабной войны против Украины многие школы отказались от громких празднований и ограничиваются символическими мероприятиями и поздравлениями.

День учителя в Украине – история праздника

День работников образования в Украине был введен еще во времена Советского Союза. Цель праздника – почтить труд учителя и привлечь внимание к вкладу, который делают учителя для развития детей и образования. Статус официального государственного праздника День учителя получил в 1980 году. В независимой Украине праздник очень полюбился и продолжает отмечаться.

Следует отметить, что подобный праздник существует во многих странах мира, но дата в каждой своя. Международный День учителя по инициативе ЮНЕСКО намечен на 5 октября. Отмечается каждый год, основан в 1994 году.

Поздравления с днем учителя: подборка идей, что подарить

В каждой стране существуют свои традиции поздравления учителей. В Японии, например, принято дарить чай или сладости. В Южной Корее учителей поздравляют талисманами на удачу.

Украинцы привыкли дарить цветы или конфеты. К хорошим подаркам следует отнести вазоны и цветочные композиции. Можно поздравлять оригинальными открытками. Также дарят книги, канцелярские принадлежности или красивые настольные светильники.

Важно выбирать подарок, учитывая, что именно преподает, чем интересуется или какие есть хобби у преподавателя. Хорошим подарком могут стать билеты на концерт, в кино или в театр. Если человек увлекается спортом, могут быть билеты на матч.

Сейчас эпоха образования, развития и самосовершенствования. Потому можно подарить сертификат на интересный курс или мастер-класс. Женщина всегда порадуется возможности пойти в салон красоты, поэтому подарочный сертификат в спа-салон также отличный подарок.