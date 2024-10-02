День вчителя 2024: історія свята та ідеї подарунків вчителям

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День вчителя – особливе свято не тільки для самих вчителів, а й для учнів. Кожен із дитинства пам’ятає ранковий парад квітів, що прямує в усіх районах до школи.

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Коли день вчителя у 2024 році

Професійне свято вчителів завжди офіційно випадає на першу неділю жовтня. Цього року – на 6 жовтня. Але святкується в п’ятницю напередодні. Оскільки це останній робочий день перед святом, саме тоді і вітають вчителів та влаштовують святкові концерти у школах.

Цього року святкування у школах випадають на 4 жовтня. Слід зауважити, що під час повномасштабної війни проти України багато шкіл відмовилися від гучних святкувань і обмежуються символічними заходами та привітаннями.

День вчителя в Україні – історія свята

День працівників освіти в Україні був започаткований ще за часів Радянського Союзу. Свято має на меті вшанувати працю вчителя та привернути увагу до вкладу, що роблять вчителі для розвитку дітей та освіти. Статус офіційного державного свята День вчителя отримав у 1980 році. В незалежній Україні свято дуже полюбилося і продовжує святкуватися.

Слід зауважити, що подібне свято існує в багатьох країнах світу, але дата в кожній своя. Міжнародний День вчителя за ініціативою ЮНЕСКО визначений на 5 жовтня. Святкується щороку, започаткований у 1994 році.

Привітання з днем вчителя: добірка ідей, що подарувати

В кожній країні існують свої традиції привітання вчителів. В Японії, наприклад заведено дарувати чай або солодощі. В Південній Кореї вчителів вітають талісманами на удачу.

Українці звикли дарувати квіти або цукерки. До хороших подарунків слід віднести вазони та квіткові композиції. Можна привітати оригінальними листівками. Також дарують книжки, канцелярське приладдя або красиві настільні світильники.

Важливо вибирати подарунок, враховуючи, що саме викладає, чим цікавиться або які має хобі викладач. Хорошим подарунком можуть стати квитки на концерт, в кіно або в театр. Якщо людина захоплюється спортом, можуть бути квитки на матч.

Зараз епоха освіти, розвитку та самовдосконалення. Тому можна подарувати сертифікат на цікавий курс чи майстер-клас. Жінка завжди порадіє можливості піти до салону краси, тож подарунковий сертифікат до спа-салону також чудовий подарунок.