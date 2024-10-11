Скільки днів залишилося до Нового року 2025: зворотний відлік часу

Таймер до Нового Року – рахуємо, скільки ще чекати?

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Коли буде Новий рік: відлік часу онлайн

Новий рік традиційно святкується 1 січня. Перший день 2025 року випадає на середу. До цього дня готуються люди у всьому світі: обирають подарунки рідним і друзям, планують справи, готують традиційні страви та декорують будинки. До Нового року залишився 81 день.

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Головне про 2025 рік

Майбутній 2025 рік буде роком зеленої дерев’яної Змії, за східним календарем. Змія є символом гнучкості й мудрості. Тож вважається, що рік принесе зміни та нові можливості.

Рік буде не високосним, тож складатиме 365 днів.

Вихідних субот і неділь буде 104.

Державних свят – 11.

Робочих днів планується 261.

Наступний рік визначний тим, що Великдень православні християни та католики святкуватимуть в один день.

Чи буде вихідний 1 січня

Традиційно в Україні 1 січня завжди святковий вихідний. Але поки триває повномасштабна війна проти України, святкові вихідні дні тимчасово скасовані. Новий рік буде звичайним робочим днем у державних установах. У приватних організаціях можливі зміни, залежно від рішення керівництва.