Новый год 2025: главные цвета, животное года, в чем встречать

Все о Новом, 2025 годе и как празднуют его в Украине

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Когда праздновать Новый год 2025

Новый год – праздник начала нового календарного года. Всегда отмечаетсяв ночь с 31 декабря на 1 января. Праздничные балы, вечеринки и застолья обычно начинаются вечером 31 декабря. А 1 января в Украине государственный праздничный выходной. Напомним, во время военного положения все праздничные выходные отменены. Но каждая частная организация может по своему усмотрению установить график в этот день.

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Существует также праздник церковного нового года, или Новолетие. Верующие и священнослужители говорят — начало индикта. По новому церковному календарю, принятому в Украине, отмечается 1 сентября.

Китайский Новый год отмечается позже. В этом году приходится на 29 января. Его также называют Лунным Новым годом, поскольку дата его рассчитывается на основе лунных фаз. Праздник связан с китайским лунно-солнечным календарем.

2025 год: какого животного

По китайскому календарю определяется год, какого животного приходит. Всего существует 12 зодиаков животных. В этом году будем встречать год Змеи. Напомним, сейчас длится год Дракона.

По китайскому календарю, следующий 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Стихией этого зодиака является дерево.

Какой цвет будет главным в 2025 году

По восточному календарю, символическим цветом года станут производные цвета дерева. То есть зеленый, желтый, золотой. Традиционно эти цвета ассоциируют с богатством и теплом.