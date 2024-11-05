Когда Сочельник 2024: как праздновать канун Рождества и каких традиций придерживаться
Рождественский Сочельник 2024: дата по новому церковному календарю
Рождественский Сочельник – торжественный праздник для христиан. Отмечается вечером в канун Рождества Христова. По новоюлианскому церковному календарю Святой вечер отмечается 24 декабря. По григорианскому календарю Сочельник выпадает на 6 января.
Что символизирует канун Рождества в церковном календаре
Святой вечер – особенный вечер. По церковным традициям ожидается рождение Иисуса Христа. Это событие требует тщательной подготовки, поэтому Рождеству предшествует Филипповский пост. Вечер принято проводить в семейном кругу, в атмосфере любви и доброжелательности. За постным ужином читают Евангелие и молятся всей семьей.
В ночь на Рождество в храмах начинается вечерняя служба, прежде всего Царские часы. В довоенное время в церквях Украины богослужения продолжались всю ночь с Сочельника на Рождество – после вечерней службы начиналась литургия Василия Великого, которая является древней рождественской традицией.
Главные народные традиции и обычаи в Сочельник
В Украине Сочельник имеет не только религиозную основу, но и крепкие народные традиции. В украинской культуре празднование Рождества и подготовка к нему – важный элемент, насыщенный обрядами и обычаями, имеющими многовековые корни.
- Кутья, узвар – традиционные украинские блюда, которые готовятся к Рождеству. Кутья – важное блюдо на Сочельник. Есть традиции пробовать поочередно кутью и обмениваться словами примирения и прощения.
- 12 постных блюд традиционно должны стоять на столе в Сочельник. Считается, что должна быть и рыба. Для украинцев большая часть блюд традиционно – это вареники с разными начинками.
- Дидух – важное украшение украинцев из колосков. Скорее всего, дидух – языческий идол, символ зачинателя рода. В Сочельник в Украине хозяин в руках с дидухом обходил свою усадьбу, а затем вносил его в дом.
- Колядки присущи украинцам также с языческих времен. Песни к рождественским праздникам, которые свойственны всем славянским племенам.
- Сохранились традиции гадания на Святой вечер, но церковью эти обряды осуждаются, поскольку они не христианские.
- На Сочельник традиционно приветствуются словами: "Христос рождается! – Славимо его!". Выражение происходит из богословского писания. В разных регионах Украины слова могут отличаться. Где-то говорят: "Христос родился!". А в западных регионах можно услышать: "Слава Иисусу!". Такое приветствие верующие используют вплоть до праздника Крещения Господня.
Что нельзя делать в Сочельник: запреты
В канун Рождества строго запрещено ссориться или ругаться. Также нельзя надевать грязную старую одежду.
В канун Рождества хозяйки готовятся к празднику: готовят 12 блюд, украшают дом. Однако когда на небе появляется первая звезда, наступает Святой вечер. Все работы прекращаются, семья наряжается и садится за стол. Существует давняя народная традиция – не есть весь день, соблюдать строгий пост вплоть до ужина.
В такой особый вечер обязательно следует помочь каждому попросившему.
Приметы в сочельник
Народные приметы часто связаны с урожаем, погодой и т.д. В народной украинской традиции очень прочная связь с селом и полевыми работами. Тема урожая очень важна, поэтому еще в дохристианские времена культура и обряды касались земли, солнца и урожая.
- Если в Сочельник звездное небо – куры будут хорошо нестись.
- Если ночь лунная – будет урожай на бахче.
- Снег предрекает дождливое лето и урожай зерновых культур.
- Иней – к урожаю на яблоки.