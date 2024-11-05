Когда Сочельник 2024: как праздновать канун Рождества и каких традиций придерживаться

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Рождественский Сочельник 2024: дата по новому церковному календарю

Рождественский Сочельник – торжественный праздник для христиан. Отмечается вечером в канун Рождества Христова. По новоюлианскому церковному календарю Святой вечер отмечается 24 декабря. По григорианскому календарю Сочельник выпадает на 6 января.

Что символизирует канун Рождества в церковном календаре

Святой вечер – особенный вечер. По церковным традициям ожидается рождение Иисуса Христа. Это событие требует тщательной подготовки, поэтому Рождеству предшествует Филипповский пост. Вечер принято проводить в семейном кругу, в атмосфере любви и доброжелательности. За постным ужином читают Евангелие и молятся всей семьей.

В ночь на Рождество в храмах начинается вечерняя служба, прежде всего Царские часы. В довоенное время в церквях Украины богослужения продолжались всю ночь с Сочельника на Рождество – после вечерней службы начиналась литургия Василия Великого, которая является древней рождественской традицией.

Главные народные традиции и обычаи в Сочельник

В Украине Сочельник имеет не только религиозную основу, но и крепкие народные традиции. В украинской культуре празднование Рождества и подготовка к нему – важный элемент, насыщенный обрядами и обычаями, имеющими многовековые корни.

Кутья, узвар – традиционные украинские блюда, которые готовятся к Рождеству. Кутья – важное блюдо на Сочельник. Есть традиции пробовать поочередно кутью и обмениваться словами примирения и прощения.

– традиционные украинские блюда, которые готовятся к Рождеству. Кутья – важное блюдо на Сочельник. Есть традиции пробовать поочередно кутью и обмениваться словами примирения и прощения. 12 постных блюд традиционно должны стоять на столе в Сочельник. Считается, что должна быть и рыба. Для украинцев большая часть блюд традиционно – это вареники с разными начинками.

традиционно должны стоять на столе в Сочельник. Считается, что должна быть и рыба. Для украинцев большая часть блюд традиционно – это вареники с разными начинками. Дидух – важное украшение украинцев из колосков. Скорее всего, дидух – языческий идол, символ зачинателя рода. В Сочельник в Украине хозяин в руках с дидухом обходил свою усадьбу, а затем вносил его в дом.

– важное украшение украинцев из колосков. Скорее всего, дидух – языческий идол, символ зачинателя рода. В Сочельник в Украине хозяин в руках с дидухом обходил свою усадьбу, а затем вносил его в дом. Колядки присущи украинцам также с языческих времен. Песни к рождественским праздникам, которые свойственны всем славянским племенам.

присущи украинцам также с языческих времен. Песни к рождественским праздникам, которые свойственны всем славянским племенам. Сохранились традиции гадания на Святой вечер, но церковью эти обряды осуждаются, поскольку они не христианские.

на Святой вечер, но церковью эти обряды осуждаются, поскольку они не христианские. На Сочельник традиционно приветствуются словами: "Христос рождается! – Славимо его!". Выражение происходит из богословского писания. В разных регионах Украины слова могут отличаться. Где-то говорят: "Христос родился!". А в западных регионах можно услышать: "Слава Иисусу!". Такое приветствие верующие используют вплоть до праздника Крещения Господня.

Что нельзя делать в Сочельник: запреты

В канун Рождества строго запрещено ссориться или ругаться. Также нельзя надевать грязную старую одежду.

В канун Рождества хозяйки готовятся к празднику: готовят 12 блюд, украшают дом. Однако когда на небе появляется первая звезда, наступает Святой вечер. Все работы прекращаются, семья наряжается и садится за стол. Существует давняя народная традиция – не есть весь день, соблюдать строгий пост вплоть до ужина.

В такой особый вечер обязательно следует помочь каждому попросившему.

Приметы в сочельник

Народные приметы часто связаны с урожаем, погодой и т.д. В народной украинской традиции очень прочная связь с селом и полевыми работами. Тема урожая очень важна, поэтому еще в дохристианские времена культура и обряды касались земли, солнца и урожая.

Если в Сочельник звездное небо – куры будут хорошо нестись.

Если ночь лунная – будет урожай на бахче.

Снег предрекает дождливое лето и урожай зерновых культур.

Иней – к урожаю на яблоки.