Коли Святвечір 2024: як святкувати надвечір'я Різдва та яких традицій дотримуватись
Святий вечір 2024: дата за новим церковним календарем
Різдвяний Святвечір – дуже урочисте свято для християн. Відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. За новоюліанським церковним календарем Святий вечір відзначається 24 грудня. За григоріанським календарем Святвечір випадає на 6 січня.
Що символізує Надвечір'я Різдва в церковному календарі
Святий вечір – особливий вечір. За церковними традиціями, очікується народження Ісуса Христа. Ця подія потребує ретельної підготовки, саме тому Різдву передує Пилипівський піст. Вечір заведено проводити у родинному колі, в атмосфері любові і доброзичливості. За пісною вечерею читають Євангеліє і моляться усією родиною.
В ніч перед Різдвом у храмах розпочинається вечірня служба, перш за все Царські часи. У довоєнний час у церквах України богослужіння тривали всю ніч зі Святвечора на Різдво – після вечірньої служби розпочиналась літургія Василія Великого, яка є древньою різдвяною традицією.
Головні народні традиції і звичаї на Святвечір
В Україні Святвечір має не лише релігійну основу, а й міцні народні традиції. В українській культурі святкування Різдва та підготовка до нього – важливий елемент, насичений обрядами та звичаями, що мають багатовікове коріння.
- Кутя, узвар – традиційні українські страви, що готуються до Різдва. Кутя – важлива страва на Святвечір. Є традиції куштувати по черзі кутю та обмінюватися словами примирення та прощення.
- 12 пісних страв традиційно мають стояти на столі на Святу вечерю. Вважається, що має бути й риба. Для українців більшу частину столу традиційно складають вареники з різноманітними начинками.
- Дідух – важлива прикраса українців з колосків. Найімовірніше, дідух – язичницький ідол, символ зачинателя роду. У Святвечір в Україні господар в руках з дідухом обходив свою садибу, а потім вносив його до хати.
- Колядки притаманні українцям також ще від язичницьких часів. Пісні до різдвяних свят, що властиві усім слов’янським племенам.
- Збереглися традиції ворожити на Святий вечір, але церквою ці обряди засуджуються, оскільки вони не є християнськими.
- На Святвечір традиційно вітаються словами: "Христос рождається! – "Славімо його!". Вислів походить з богословського писання. В різних регіонах України слова можуть відрізнятися. Десь кажуть: "Христос народився!". А в західних регіонах можна почути: "Слава Ісусу!". Таке привітання віряни використовують аж до свята Хрещення Господнього.
Що не можна робити на Святу вечерю: заборони
Напередодні Різдва суворо заборонено сваритися чи лаятися. Також не можна одягати брудний старий одяг.
В переддень Різдва господині готуються до свята: готують 12 страв, прикрашають оселю. Проте, коли на небі з'являється перша зірка, наступає Святий вечір. Всі роботи припиняються, родина святково вдягається та сідає за стіл. Існує давня народна традиція – не їсти весь день, дотримуватися строго посту аж до вечері.
У такий особливий вечір обов’язково слід допомогти кожному, хто попросить.
Прикмети на Святвечір
Народні прикмети часто пов’язані з урожаєм, погодою тощо. В народній українській традиції дуже міцний зв’язок з селом, та польовими роботами. Тема врожаю дуже важлива, тому ще в дохристиянські часи культура й обряди стосувалися землі, сонця та врожаю.
- Якщо у Святвечір зоряне небо – кури будуть добре нестися.
- Якщо ніч місячна – буде врожай на баштани.
- Сніг передрікає дощове літо і врожай зернових культур.
- Іній передбачає врожай на яблука.