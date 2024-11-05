Коли Святвечір 2024: як святкувати надвечір'я Різдва та яких традицій дотримуватись

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Святий вечір 2024: дата за новим церковним календарем

Різдвяний Святвечір – дуже урочисте свято для християн. Відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. За новоюліанським церковним календарем Святий вечір відзначається 24 грудня. За григоріанським календарем Святвечір випадає на 6 січня.

Що символізує Надвечір'я Різдва в церковному календарі

Святий вечір – особливий вечір. За церковними традиціями, очікується народження Ісуса Христа. Ця подія потребує ретельної підготовки, саме тому Різдву передує Пилипівський піст. Вечір заведено проводити у родинному колі, в атмосфері любові і доброзичливості. За пісною вечерею читають Євангеліє і моляться усією родиною.

В ніч перед Різдвом у храмах розпочинається вечірня служба, перш за все Царські часи. У довоєнний час у церквах України богослужіння тривали всю ніч зі Святвечора на Різдво – після вечірньої служби розпочиналась літургія Василія Великого, яка є древньою різдвяною традицією.

Головні народні традиції і звичаї на Святвечір

В Україні Святвечір має не лише релігійну основу, а й міцні народні традиції. В українській культурі святкування Різдва та підготовка до нього – важливий елемент, насичений обрядами та звичаями, що мають багатовікове коріння.

Кутя, узвар – традиційні українські страви, що готуються до Різдва. Кутя – важлива страва на Святвечір. Є традиції куштувати по черзі кутю та обмінюватися словами примирення та прощення.

– традиційні українські страви, що готуються до Різдва. Кутя – важлива страва на Святвечір. Є традиції куштувати по черзі кутю та обмінюватися словами примирення та прощення. 12 пісних страв традиційно мають стояти на столі на Святу вечерю. Вважається, що має бути й риба. Для українців більшу частину столу традиційно складають вареники з різноманітними начинками.

традиційно мають стояти на столі на Святу вечерю. Вважається, що має бути й риба. Для українців більшу частину столу традиційно складають вареники з різноманітними начинками. Дідух – важлива прикраса українців з колосків. Найімовірніше, дідух – язичницький ідол, символ зачинателя роду. У Святвечір в Україні господар в руках з дідухом обходив свою садибу, а потім вносив його до хати.

– важлива прикраса українців з колосків. Найімовірніше, дідух – язичницький ідол, символ зачинателя роду. У Святвечір в Україні господар в руках з дідухом обходив свою садибу, а потім вносив його до хати. Колядки притаманні українцям також ще від язичницьких часів. Пісні до різдвяних свят, що властиві усім слов’янським племенам.

притаманні українцям також ще від язичницьких часів. Пісні до різдвяних свят, що властиві усім слов’янським племенам. Збереглися традиції ворожити на Святий вечір , але церквою ці обряди засуджуються, оскільки вони не є християнськими.

, але церквою ці обряди засуджуються, оскільки вони не є християнськими. На Святвечір традиційно вітаються словами: "Христос рождається! – "Славімо його!". Вислів походить з богословського писання. В різних регіонах України слова можуть відрізнятися. Десь кажуть: "Христос народився!". А в західних регіонах можна почути: "Слава Ісусу!". Таке привітання віряни використовують аж до свята Хрещення Господнього.

Що не можна робити на Святу вечерю: заборони

Напередодні Різдва суворо заборонено сваритися чи лаятися. Також не можна одягати брудний старий одяг.

В переддень Різдва господині готуються до свята: готують 12 страв, прикрашають оселю. Проте, коли на небі з'являється перша зірка, наступає Святий вечір. Всі роботи припиняються, родина святково вдягається та сідає за стіл. Існує давня народна традиція – не їсти весь день, дотримуватися строго посту аж до вечері.

У такий особливий вечір обов’язково слід допомогти кожному, хто попросить.

Прикмети на Святвечір

Народні прикмети часто пов’язані з урожаєм, погодою тощо. В народній українській традиції дуже міцний зв’язок з селом, та польовими роботами. Тема врожаю дуже важлива, тому ще в дохристиянські часи культура й обряди стосувалися землі, сонця та врожаю.

Якщо у Святвечір зоряне небо – кури будуть добре нестися.

Якщо ніч місячна – буде врожай на баштани.

Сніг передрікає дощове літо і врожай зернових культур.

Іній передбачає врожай на яблука.