Собор Архангела Михаила: что это за праздник и какие запреты нужно соблюдать

Главное о дне Архангела Михаила и традициях праздника в Украине

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Собор Архангела Михаила христианская церковь отмечает 8 ноября. Ранее, до принятия в Украине нового церковного календаря, праздник отмечался 21 ноября. В народе праздник получил название Михайлов день, поскольку имеет и народные давние традиции.

Архангел Михаил чествуется дважды в год: еще один праздник в честь Чуда Михайлова в Хонах отмечается 6 (19) сентября.

Что означает Собор Архангела Михаила

Архангел Михаил считается военачальником Божьего войска. Имя Михаил в переводе с еврейского означает "кто как Бог", а само слово "архангел" с греческого "старший вестник". Архангелы благовествуют о великих событиях, открывают тайны веры, пророчества. Это посредники между Богом и людьми.

Архангел Михаил возглавил ангелов в борьбе против сатаны, восставшего против Бога. И благодаря ему добро победило зло. Михайлов день по церковным традициям акцентирует внимание верующих на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божьего.

В ІV веке Дионисий Ареопагит описал небесные силы в своем труде "Небесные иерархии", который позже стал каноническим. Там он поставил Архангела Михаила во главе других ангелов. Архангел Михаил упоминается в ветхозаветных библейских событиях как спаситель верующих и предсказатель Силы Божией.

Когда Моисей выводил израильтян из Египта, он сопровождал их в виде огненного столба.

Архангел Михаил уничтожил египтян, посланных фараоном догнать израильтян.

Он защитил от огня трех святых – Анания, Азария и Мисаила, которых бросил в печь правитель-язычник.

Перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу пророку Даниилу, которого бросили в ров со львами.

Также упоминается Архангел Михаил в Новом Завете, в книге "Откровений" Ивана Богослова о последних днях жизни на Земле.

Архистратиг Михаил издавна почитается украинским народом. Это один из центральных образов украинской иконографии. Он всегда изображается как воин с крыльями и мечом. День Архангела Михаила отмечается еще с IV века, уже с того времени начали строить храмы в его честь.

В Киеве на Майдане Независимости можно увидеть монумент Архангелу Михаилу – покровителю города. Его изображение мы видим и на гербе Киева. Также в честь Архангела назван Михайловский Златоверхий Собор.

Традиции на Михайлов день

В день Архангела Михаила совершается служба в его честь, а верующие идут в церковь. По украинским народным традициям праздник Михаила связан с культом предков и рода. В этот день накрывали стол и приглашали гостей, считалось, это принесет достаток и благосостояние.

В народе говорят, что после праздника Михаила начинается зима, поэтому с этого дня домашних животных переводили на зимние харчи.

До Михаила зима не стоит, а танцует, вихрем и морозами свирепствует.

До Михаила зима спала, после Михаила реки во льды сковала.

Михаил приехал на белом коне (если выпал снег).

В Украине охотники считают Михаила своим покровителем. Традиционно к Архангелу Михаилу молились о помощи, о спасении и сохранении Родины.

Что нельзя делать в день Архангела Михаила

Для украинцев Михаил – рыцарь, который борется со всей нечистью и может наказать нечестивых людей за их поступки. Это архангел, стоящий в обороне человека перед злой силой. Именно поэтому запреты связаны с добродетелью.