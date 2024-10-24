Собор Архангела Михаила: что это за праздник и какие запреты нужно соблюдать
Собор Архангела Михаила христианская церковь отмечает 8 ноября. Ранее, до принятия в Украине нового церковного календаря, праздник отмечался 21 ноября. В народе праздник получил название Михайлов день, поскольку имеет и народные давние традиции.
Архангел Михаил чествуется дважды в год: еще один праздник в честь Чуда Михайлова в Хонах отмечается 6 (19) сентября.
Что означает Собор Архангела Михаила
Архангел Михаил считается военачальником Божьего войска. Имя Михаил в переводе с еврейского означает "кто как Бог", а само слово "архангел" с греческого "старший вестник". Архангелы благовествуют о великих событиях, открывают тайны веры, пророчества. Это посредники между Богом и людьми.
Архангел Михаил возглавил ангелов в борьбе против сатаны, восставшего против Бога. И благодаря ему добро победило зло. Михайлов день по церковным традициям акцентирует внимание верующих на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божьего.
В ІV веке Дионисий Ареопагит описал небесные силы в своем труде "Небесные иерархии", который позже стал каноническим. Там он поставил Архангела Михаила во главе других ангелов. Архангел Михаил упоминается в ветхозаветных библейских событиях как спаситель верующих и предсказатель Силы Божией.
- Когда Моисей выводил израильтян из Египта, он сопровождал их в виде огненного столба.
- Архангел Михаил уничтожил египтян, посланных фараоном догнать израильтян.
- Он защитил от огня трех святых – Анания, Азария и Мисаила, которых бросил в печь правитель-язычник.
- Перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу пророку Даниилу, которого бросили в ров со львами.
Также упоминается Архангел Михаил в Новом Завете, в книге "Откровений" Ивана Богослова о последних днях жизни на Земле.
Архистратиг Михаил издавна почитается украинским народом. Это один из центральных образов украинской иконографии. Он всегда изображается как воин с крыльями и мечом. День Архангела Михаила отмечается еще с IV века, уже с того времени начали строить храмы в его честь.
В Киеве на Майдане Независимости можно увидеть монумент Архангелу Михаилу – покровителю города. Его изображение мы видим и на гербе Киева. Также в честь Архангела назван Михайловский Златоверхий Собор.
Традиции на Михайлов день
В день Архангела Михаила совершается служба в его честь, а верующие идут в церковь. По украинским народным традициям праздник Михаила связан с культом предков и рода. В этот день накрывали стол и приглашали гостей, считалось, это принесет достаток и благосостояние.
В народе говорят, что после праздника Михаила начинается зима, поэтому с этого дня домашних животных переводили на зимние харчи.
- До Михаила зима не стоит, а танцует, вихрем и морозами свирепствует.
- До Михаила зима спала, после Михаила реки во льды сковала.
- Михаил приехал на белом коне (если выпал снег).
В Украине охотники считают Михаила своим покровителем. Традиционно к Архангелу Михаилу молились о помощи, о спасении и сохранении Родины.
Что нельзя делать в день Архангела Михаила
Для украинцев Михаил – рыцарь, который борется со всей нечистью и может наказать нечестивых людей за их поступки. Это архангел, стоящий в обороне человека перед злой силой. Именно поэтому запреты связаны с добродетелью.
- На Михайлов день нельзя работать, потому что сам Бог накажет.
- Нельзя в Михайлов день осуждать кого-то.
- Запрещено плохо думать или желать зла.
- А за мошенничество или воровство сам Архангел накажет.