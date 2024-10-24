Собор Архангела Михаїла: що це за свято і яких заборон треба дотримуватись

Головне про Михайлів день і традиції свята в Україні

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Собор Архангела Михаїла церква святкує 8 листопада. Раніше, до затвердження в Україні нового церковного календаря, свято відзначалося 21 листопада. В народі свято отримало назву Михайлів день, оскільки має і народні давні традиції.

Архангел Михаїл вшановується двічі в рік: ще одне свято на честь Чуда Михайлового в Хонах відзначається 6 (19) вересня.

Що означає Собор Архангела Михаїла

Архангел Михаїл вважається воєначальником Божого війська. Ім'я Михаїл (Михайло) з єврейської означає "хто як Бог", а саме слово "архангел" з грецької "старший вісник". Архангели благовістять про великі події, відкривають таємниці віри, пророцтва. Це посередники між Богом і людьми.

Архангел Михаїл очолив янголів у боротьбі проти сатани, що постав проти Бога. І завдяки йому добро перемогло зло. Михайлів день за церковними традиціями, має на меті звернути увагу вірян на майбутній Собор всіх Сил Небесних у день Страшного Суду Божого.

У ІV столітті Діонісій Ареопагіт описав небесні сили у своїй праці "Небесні ієрархії", яка згодом стала канонічною. Там він поставив Архангела Михаїла на чолі інших янголів. Архангел Михаїл згадується у старозавітних біблійних подіях як рятівник вірян і провісник Сили Божої.

Коли Мойсей виводив ізраїльтян з Єгипту, він супроводжував їх у вигляді вогненного стовпа.

Архангел Михаїл знищив єгиптян, посланих фараоном наздогнати ізраїльтян.

Він захистив від вогню трьох святих – Ананія, Азарія і Мисаїла, яких правитель-язичник кинув у піч.

Переніс пророка Авакума з Юдеї до Вавилону, щоб дати їжу пророку Даниїлу, якого кинули у рів з левами.

Також згадується Архангел Михаїл в Новому Завіті, у книзі "Одкровення" Івана Богослова про останні дні життя на Землі.

Архистратиг Михаїл здавна шанується українським народом. Це один із центральних образів української іконографії. Він завжди зображується як воїн з крилами та мечем. День Архангела Михаїла святкується ще від IV століття, вже відтоді почали будувати храми на його честь.

У Києві на Майдані Незалежності можна побачити монумент Архангелу Михаїлу – покровителю міста. Його зображення бачимо і на гербі Києва. Також на честь Архангела названо Михайлівський Золотоверхий Собор.

Традиції на Михайлів день

У день Архангела Михаїла правиться богослужіння на його честь, а віряни йдуть до церкви. За українськими народними традиціями, свято Михайла пов’язане з культом предків та роду. Цього дня накривали стіл та запрошували гостей, вважалося, це принесе достаток та добробут.

У народі кажуть, що від свята Михайла починається зима, тож з цього дня худобу переводили на зимові харчі.

З Михайла зима не стоїть, а танцює, віхолами та морозами лютує.

До Михайла зима спала, по Михайлу ріки у льоди скувала.

Михайло приїхав на білому коні (якщо випав сніг).

В Україні мисливці вважають Михаїла своїм покровителем. Традиційно до Архангела Михаїла молилися про допомогу, про порятунок і збереження Батьківщини.

Що не можна робити в день Архангела Михаїла

Для українців Михайло – лицар, що бореться з усією нечистю і може покарати нечестивих людей за їх вчинки. Це архангел, який стоїть в обороні людини перед злою силою. Саме тому заборони пов'язані з доброчестям.