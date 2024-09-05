Коли день ангела Людмили за новим календарем – свято княгині Людмили Чеської

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Коли відзначати іменини Людмили у 2024 році

Цього року Людмили відзначатимуть свої іменини 16 вересня. День святої Людмили за новим церковним календарем, ухваленим в Україні, перенесено з 29 вересня на 13 днів раніше. Свято вшановує святу Людмилу Чеську – княгиню Чехії, що прийняла християнство і поширювала його у межах свого князівства, за що вона була вбита язичниками.

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Хто така княгиня Людмила Чеська: історія святої

Княгиня Людмила жила на початку Х століття, була донькою сербського князя. Людмила вийшла заміж за чеського правителя Боривоя I. Разом з чоловіком вони прийняли християнство.

Все своє життя княгиня Людмила піклувалася про церкву та поширювала християнську віру. Після смерті чоловіка престол зайняв його син, а згодом — її онук. Невістка Людмили була язичницею і люто ненавиділа свою свекруху за те, що та поширює християнство. Після смерті сина Людмили невістка почала повертати язичницькі обряди й підмовила своїх підданих убити Людмилу.

Свята Людмила була задушена під час молитви та похована у місті Тетін. Згодом на її могилі відбувалися різні знамення та зцілення. Коли її онук В’ячеслав довідався про це, то переніс могилу до Праги. Останки святої Людмили й досі покояться у церкві Святого Великомученика Георгія Переможця.

Як відзначати день ангела Людмили

За народними повір’ями, у День святої Людмили не можна сваритися і лаятися. Здавна люди вірили, що не можна наближатися до води, особливо ловити рибу. Дівчатам не радять занадто довго дивитися в дзеркало. Не рекомендують і переїжджати в іменини або їхати в далеку дорогу.

Кажуть, що поцілунки цього дня – до розлуки. Тож і цілуватися не варто. А варто вітати Людмил, святкувати та запрошувати гостей на іменини. Ідеї, що приготувати до святкового столу на іменини, пропонуємо в нашій добірці рецептів.