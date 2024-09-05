Когда день ангела Людмилы по новому календарю – праздник княгини Людмилы Чешской

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Когда отмечать именины Людмилы в 2024 году

В этом году Людмилы будут отмечать свои именины 16 сентября. День святой Людмилы по новому церковному календарю, принятому в Украине, перенесен с 29 сентября на 13 дней раньше. Праздник чествует святую Людмилу Чешскую – княгиню Чехии, принявшую христианство и распространяющую его в пределах своего княжества, за что она была убита язычниками.

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Кто такая княгиня Людмила Чешская: история святой

Княгиня Людмила жила в начале Х века и была дочерью сербского князя. Людмила вышла замуж за чешского правителя Борживоя I. Вместе с мужем они приняли христианство.

Всю свою жизнь княгиня Людмила заботилась о церкви и распространяла христианскую веру. После смерти мужа престол занял его сын, а со временем — ее внук. Невестка Людмилы была язычницей и яростно ненавидела свою свекровь за то, что та распространяет христианство. После смерти сына Людмилы невестка начала возвращать языческие обряды и подговорила своих подданных убить Людмилу.

Святая Людмила была задушена во время молитвы и похоронена в городе Тетин. Со временем на ее могиле происходили разные знамения и исцеления. Когда ее внук Вячеслав узнал это, то перенес могилу в Прагу. Останки святой Людмилы до сих пор покоятся в церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Как отмечать день ангела Людмилы

По народным поверьям, в День святой Людмилы нельзя ругаться и сквернословить. Издавна люди верили, что нельзя приближаться к воде, особенно ловить рыбу. Девушкам не советуют слишком долго смотреть в зеркало. Не рекомендуют и переезжать в именины или ехать в дальнюю дорогу.

Говорят, что поцелуи в этот день – к разлуке. Так что и целоваться не стоит. А надо поздравлять Людмил, праздновать и приглашать гостей на именины. Идеи, что приготовить к праздничному столу на именины, предлагаем в нашей подборке рецептов.