Коли день весняного Миколая за новим календарем у 2024 році. Церковні і народні традиції

Коли святкувати День Миколая весною за новим календарем

Фото: Святошинська районна у м. Києві держадміністрація

Весняного Миколая або Миколи Чудотворця – це день, коли святкують перенесення мощей святого Миколая Чудотворця. Для українців Микола Чудотворець найшанованіший святий. Його вважають захисником дітей. Дуже шанують святого моряки, бо він вважається покровителем моряків та рибалок. Саме Святому Миколаю моряки моляться під час непогоди і шторму, в нього просять захисту.

Коли День весняного Миколи за новим календарем

За новим календарем Миколая святкують 9 травня. Також християни східного обряду вшановують пам'ять святого Миколая зимою у день його смерті – 6 грудня за новоюліанським календарем. За григоріанським календарем свято Миколая припадає на 22 травня та 19 грудня.

В церковній традиції весняне свято має назву Перенесення мощей святого Миколая Мирлікійського Чудотворця. Назва пов'язана з великою подією для християн – перенесенням мощей святого з Лікії (колишня Римська імперія) до італійського міста Бар.

В народі це свято називають Теплий Миколай або Літній Миколай – вважається, що в цей день ніколи не буває холодно.

Що не можна робити у день весняного Миколи

Заборонено стригтися, і загалом щось робити ножицями.

Тримати борг на свято. Дуже добре до Теплого Миколи роздати всі борги, інакше не щаститиме з грішми весь наступний рік.

Відмовляти тим, хто просить допомоги.

Гуцули мають звичай виганяти на пасовище худобу у цей день, особливо коней. Святий Миколай вважається охоронцем коней.

Зранку українці йшли до церкви й молились до святого Миколая за здоров'я. А після Служби Божої можна було прибирати, оскільки святий Миколай не любить безлад.

Прикмети на Літнього Миколая

Якщо на Теплого Миколая йде дощ, буде гарний урожай.

Якщо день теплий і квітучий, то буде багатий врожай меду.

Якщо гримить вдень – будуть йти дощі.

Багато роси вранці – до врожаю і родючого року.