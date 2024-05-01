Когда день весеннего Николая по новому календарю в 2024 году. Традиции праздника

Когда праздновать День Николая весной по новому календарю

Фото: Святошинская районная в г. Киеве госадминистрация

День Весеннего Николая или Николая Чудотворца – это день, когда отмечают перенос мощей святого Николая Чудотворца. В народе также говорят – день Летнего Николая. Для украинцев Николай Чудотворец самый уважаемый святой. Его считают защитником детей. Очень чтят святого моряки, т.к. он считается покровителем моряков и рыбаков. Именно Святому Николаю моряки молятся во время непогоды и шторма, у него просят защиты.

Когда День святого Николая по новому календарю

По новому календарю Николая отмечают 9 мая. Также христиане восточного обряда чтят память святого Николая зимой в день его смерти – 6 декабря по новоюлианскому календарю. По григорианскому календарю праздник Николая приходится на 22 мая и 19 декабря.

В церковной традиции весенний праздник называется Перенесение мощей святого Николая Мирликийского Чудотворца. Название связано с большим событием для христиан – переносом мощей святого из Ликии (бывшая Римская империя) в итальянский город Бар.

В народе этот праздник называют Теплый Николай или Летний Николай – считается, что в этот день никогда не бывает холодно.

Что нельзя делать в день весеннего Николая

Запрещено стричься, и вообще что-то делать ножницами.

Держать долг на праздник. До праздника Теплого Николая нужно раздать все долги, иначе не будет везти с деньгами весь следующий год.

Отказывать просящим помощи.

У гуцулов есть традиция выгонять на пастбище скот в этот день, особенно лошадей. Святой Николай считается хранителем этих животных.

Утром украинцы шли в церковь и молились святому Николаю о здоровье. А после службы Божьей можно было убирать, поскольку святой Николай не любит беспорядок.

Приметы на день святого Николая

Если на Теплого Николая идет дождь, будет хороший урожай.

Если день тёплый и цветущий, то будет богатый урожай меда.

Если гремит днем – будут идти дожди.

Много росы утром – к урожаю и плодородному году.