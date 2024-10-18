Ворожіння на Андрія 2024: звідки взялася традиція та як ворожили на Андріївські вечорниці

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Ворожіння в ніч на Андрія: як язичництво переплелося з християнством

Свято Андрія Первозванного має особливе значення для України, тому що cвятий був першим учнем Ісуса Христа – одним з 12 апостолів. У своїх проповідних мандрах він проходив через київські пагорби, на одному з них поставив хрест і передрік, що на землях цих постане могутнє місто. Але православне свято Андрія Первозванного міцно переплелося з язичницькими традиціями.

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Подорожі апостола Андрія Скіфією детально описав у своїх книгах етнограф Олекса Воропай. Також науковець вказує на те, що задовго до Андрія Первозванного наші предки вже мали велике народне молодіжне зимове свято – Калита.

У день Андрія відзначають народне свято Калити. Калитою називається і круглий хліб, що печуть до свята. Калита символізувала сонце, і свято відзначалося до дня зимового сонцестояння.

Переплетення християнських та народних звичаїв простежується у багатьох святах протягом усього року. Це пов’язано з тим, що християнські свята встановлювалися у дні вже наявних язичницьких свят. Саме тому деякі свята мають дві назви: одна за церковним календарем, інша – спадщина дохристиянських традицій.

Ворожіння дівчат на судженого

Народне свято завжди супроводжувалося святковими вечорницями, де збиралися молоді дівчата та парубки. На Андрія дівчата обов’язково ворожили на свого судженого. Це один з основних елементів народних традицій свята Калити. Способів ворожити дуже багато, вони передавалися в народі з покоління в покоління. Для своїх магічних ритуалів дівчата використовували дзеркало, воду, чобітки, свічки, гребінець та багато іншого.

Ворожіння на Андрія на воді

На Андрія Первозванного дівчата ворожили на воді. Для цього перед сном дівчина набирала повний таз води. Сідала коло нього з замком в руках і замикала замок, промовляючи: "Прийди, мій суджений, – пити попроси". За легендою дівчині мав приснитися її майбутній наречений.

Ворожіння на Андрія на свічках

Одним з наймістичніших ворожінь є ворожіння зі свічками й дзеркалом. Вважалося, що на таке ворожіння може зважитися лише смілива дівчина, адже до дзеркал, за народними віруваннями, зазирала всіляка нечисть. Дівчина сідала біля дзеркала, запалювала по обидві сторони нього свічки, заплющувала очі й запитувала дзеркало про свою долю. Тоді вона мала розплющити очі й не боятися, а в дзеркалі їй покажеться її доля.

Ворожіння з гребінцем

Найпростішим ворожінням є ворожіння з гребінцем. Це для найлінивіших дівчат, адже не вимагає ніяких приготувань. Дівчина має покласти під подушку свій гребінець і перед сном промовити: "Суджений-ряджений, прийди й причеши мене". Вночі наречений має наснитися дівчині.

Чому на Андрія знімають брами

Свято Андрія Первозванного в народі було святом веселощів і забав. У цей день молодим юнакам дозволялися всілякі пустощі. Тому молодики полюбляли бешкетувати, знаючи, що сварити у свято ніхто не буде. Традиційний жарт – вкрасти ворота, особливо у дівчини, яка комусь із парубків до вподоби. Звідти й повір’я: як у дівчини вкрадуть ворота – вона швидко вийде заміж. І сьогодні на наступний день після свята можна побачити на дорозі чиїсь загублені ворота.

Прикмети на Андрія 2024

У свято не заведено виконувати важку роботу або роботу по дому. Від самого рання усі готувалися до свята, пекли хліб – калиту та інші смачні булочки. А ввечері збиралися на вечорниці. На свято Калити заведено парубкам грати в калиту – стрибаючи, відкушувати шматок святкової калити.

Якщо на Андрія сонячно і холодно, то наступний урожай буде багатим.

Якщо немає снігу – зима буде теплою.

Якщо вода в річці шумить – буде завірюха.

Крім того, на свято Андрія Первозванного триває Різдвяний піст, тож страви мали бути пісними.