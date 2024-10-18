Гадание на Андрея 2024: откуда взялась традиция и как гадали на Андреевские вечерницы

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Гадание в ночь на Андрея: как язычество переплелось с христианством

Праздник Андрея Первозванного имеет особое значение для Украины, потому что cвятой был первым учеником Иисуса Христа – одним из 12 апостолов. В своих проповедных странствиях он проходил через киевские холмы, на одном из них поставил крест и предсказал, что на этих землях появится могучий город. Но православный праздник Андрея Первозванного прочно переплелся с языческими традициями.

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Путешествия апостола Андрея Скифией подробно описал в своих книгах этнограф Олекса Воропай. Также ученый указывает на то, что задолго до Андрея Первозванного у наших предков уже был большой народный молодежный зимний праздник – Калита.

В день Андрея отмечают народный праздник Калиты. Калитой называется и круглый хлеб, который пекут к празднику. Калита символизировала солнце, и праздник отмечался ко дню зимнего солнцестояния.

Переплетение христианских и народных обычаев прослеживается во многих праздниках в течение всего года. Это связано с тем, что христианские праздники устанавливались в дни уже существующих языческих праздников. Именно поэтому у некоторых праздников есть два названия: одно по церковному календарю, другое – наследие дохристианских традиций.

Гадание девушек на суженого

Народный праздник всегда сопровождался праздничными вечерницами, где собирались молодые девушки и парни. На Андрея девушки обязательно гадали на своего суженого. Это один из основных элементов народных традиций праздника Калиты. Способов гадать очень много, они передавались в народе из поколения в поколение. Для своих магических ритуалов девушки использовали зеркало, воду, сапожки, свечи, гребешок и многое другое.

Гадание на Андрея на воде

На Андрея Первозванного девушки гадали на воде. Для этого перед сном девушка набирала полный таз воды. Садилась возле него с замком в руках и запирала замок, говоря: "Приди, мой суженый, – пить попроси". По легенде девушке должен был присниться ее будущий жених.

Гадание на Андрея на свечах

Одним из самых мистических гаданий является гадание со свечами и зеркалом. Считалось, что на такое гадание может решиться только смелая девушка, ведь в зеркала, по народным верованиям, заглядывала всякая нечисть. Девушка садилась у зеркала, зажигала по обе стороны его свечи, закрывала глаза и спрашивала зеркало о своей судьбе. Тогда она должна была открыть глаза и не бояться, а в зеркале ей покажется ее судьба.

Гадание с гребешком

Самым простым гаданием является гадание с гребешком. Это для самых ленивых девушек, ведь не требует никаких приготовлений. Девушка должна положить под подушку свой гребешок и перед сном произнести: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Ночью жених должен присниться девушке.

Почему на Андрея снимают ворота

Праздник Андрея Первозванного в народе был праздником веселья и забав. В этот день молодым юношам разрешались всяческие баловства. Поэтому молодые люди любили безобразничать, зная, что ругать в праздник никто не будет. Традиционная шутка – украсть ворота, особенно у девушки, которая кому-то из парней нравится. Оттуда и поверье: если у девушки украдут ворота – она быстро выйдет замуж. И сегодня на следующий день после праздника можно увидеть на дороге чьи-то потерянные ворота.

Приметы на Андрея 2024

В праздник не заведено выполнять тяжелую работу или работу по дому. С самого утра все готовились к празднику, пекли хлеб – калиту и другие вкусные булочки. А вечером собирались на вечерницы. На праздник Калиты заведено парням играть в калиту – прыгая, откусывать кусок праздничной калиты.

Если на Андрея солнечно и холодно, то следующий урожай будет богатым.

Если нет снега – зима будет теплой.

Если вода в реке шумит – будет вьюга.

Кроме того, на праздник Андрея Первозванного продолжается Рождественский пост, поэтому блюда должны быть постными.