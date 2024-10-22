День святої Катерини 2024: нова дата, традиції та що не можна робити

Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Коли день святої великомучениці Катерини у 2024 році

22 листопада християнська церква святкує день святої Катерини. Великомучениця шанується і західними, і східними християнами. У католиків вона вважається покровителькою навчання та знань. У східній традиції – покровителькою вагітних жінок та заміжжя. До прийняття в Україні нового церковного календаря 2023 року свято відзначалося 7 грудня.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Свята Катерина – покровителька жінок з ім'ям Катерина. День ангела й іменини Катерини відзначають тоді, коли й церковне свято – 22 листопада.

Життя святої Катерини

Свята Катерина була дочкою правителя Олександрії Єгипетської. Дівчина була надзвичайно красива та розумна. Вона любила знання й дуже багато вчилася. Знала твори багатьох тогочасних письменників та філософів, також володіла декількома мовами. Але дівчина відмовлялася вийти заміж, бажала нареченого, що перевершить її в знаннях і кмітливості.

Один старець повідав їй таїнство християнського вчення. І Катерині після того, як вона прийняла християнську віру, було видіння уві сні, де Немовля у руках Богородиці обертається до неї.

Катерина стала дуже відданою християнкою і навіть спробувала переконати імператора в неправильності поклоніння язичницьким богам. Імператор спробував відвернути Катерину від християнства, за відмову велів піддати її тортурам. Але дівчину це не налякало, вона сама поклала голову під меч ката, лишаючись вірною своїм віруванням.

Свято Катерини: традиції, ворожіння

В Україні день Катерини – не лише церковне свято. Також має народні традиції ще від дохристиянських часів. Українські дівчата вважали святу Катерину покровителькою жіночої долі та кохання. В неї просили щасливого шлюбу, кохання, злагоди в сім’ї. За давніми слов’янськими обрядами на Катерини ворожили на коханого та закликали свою долю.

Самотні жінки та дівчата влаштовували вечорниці та йшли закликати долю на подвір’я чи навіть до лісу. Також дівчата ставили у воду вишневе гілля. Якщо гілля розквітало – це до заміжжя. Так само ворожили і на добробут та здоров’я родичів. Ставили гілочки у воду за кожного члена родини.

Парубки цього дня постували та просили, щоб доля їм подарувала добру дружину. За церковними звичаями на Катерини слід поставити свічку перед іконою Мучениці та помолитися.

Що не можна робити на Катерини

Поганою прикметою вважається у свято займатися важкою роботою або рукоділлям. В народі вірили: якщо на Катерини ясна погода – зима буде холодна. А якщо ж холодно – то наступний рік неврожайний. Якщо ж зірки на небі маленькі – очікувати снігопаду. Також не можна їсти м'яса, слід дотримуватися Різдвяного посту, що триває у цей період.