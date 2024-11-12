Когда Щедрый вечер 2024 по новому календарю: традиции, обычаи и приметы

Щедрый вечер – один из самых любимых зимних праздников украинцев. Каковы история и традиции этого праздника – в материале LIGA.net

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Щедрый вечер 2024 – новая дата

Щедрый вечер – традиционный народный праздник зимнего цикла. Теперь с принятием нового церковного календаря Щедрый вечер отмечается 31 декабря. Ранее, до принятия нового юлианского календаря, праздник выпадал на 13 января. Следует отметить, что традиции праздновать Щедрый вечер насчитывают не одну сотню лет и недавно включены в национальный список нематериального наследия украинцев.

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Что значит Щедрый вечер

Щедрый вечер – это праздник, в котором переплелось много традиций. Сам щедрый вечер – языческий праздник, имеющий древние славянские традиции. По народным преданиям праздник в честь дочери главной славянской Богини, похищенной Меланки. А юноша Василь ее спас. Поэтому этот день в народе называют "праздником Василя и Меланки".

С приходом христианства праздник на кануне дня святого Василия (1 января или 14 января) переформатировали в день чествования святой Мелании. Святая Мелания была одной из римлянок, следовавших за Христом. Она была благочестивой женщиной и построила церкви и монастырь. Позже праздник Василия Великого начали называть Старым Новым Годом, то есть новым годом по старому стилю.

Но в народных украинских традициях не удалось искоренить древние обычаи Щедрого вечера. Праздник остается народным, празднуется украинцами очень весело. К праздничному столу готовят множество вкусных блюд, поэтому и вечер именно щедрый. А богатство угощений – к богатству хозяев. Вечер еще называют "Богатой кутьей".

Главные традиции на Щедрый вечер

Одна из главных традиций – это народные песни – щедривки . Дети и молодежь собираются вместе и ходят по соседям петь народные щедривки, а также желать хозяевам всяческих благ и богатства. Щедревников традиционно угощают лакомствами и конфетами. А старшим детям дают деньги.

. Дети и молодежь собираются вместе и ходят по соседям петь народные щедривки, а также желать хозяевам всяческих благ и богатства. Щедревников традиционно угощают лакомствами и конфетами. А старшим детям дают деньги. К народным играм Щедрого вечера относят также традицию " маланкування" – переодевания в разных животных, надевание масок, а также разыгрывание мини-сценок. Традиционный украинский вертеп – мини-театр, изображавший народные традиционные предания, а позже – христианские. Это чисто украинская традиция, существующая уже сотни лет.

– переодевания в разных животных, надевание масок, а также разыгрывание мини-сценок. Традиционный украинский – мини-театр, изображавший народные традиционные предания, а позже – христианские. Это чисто украинская традиция, существующая уже сотни лет. Богатая кутья – одно из основных блюд праздничного стола на Щедрый вечер. Традиционно готовили 12 блюд. Однако, в отличие от Сочельника, который отмечается 24 декабря (6 января), этот ужин не является постным. Были на столе и пироги, и вареники с разными начинками, и калачи, и мясные блюда. Но одно из главных блюд – это богатая кутья или щедрая кутья. Готовить ее начинали с самого утра, и она могла содержать много ингредиентов: изюм, орехи, молоко или сливки.

– одно из основных блюд праздничного стола на Щедрый вечер. Традиционно готовили 12 блюд. Однако, в отличие от Сочельника, который отмечается 24 декабря (6 января), этот ужин не является постным. Были на столе и пироги, и вареники с разными начинками, и калачи, и мясные блюда. Но одно из главных блюд – это богатая кутья или щедрая кутья. Готовить ее начинали с самого утра, и она могла содержать много ингредиентов: изюм, орехи, молоко или сливки. На Щедрый вечер украинцы поздравляют друг друга всяческими добрыми пожеланиями. Часто можно услышать следующие слова: "Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Вітаю вас та вашу родину зі Старим Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою!" Верующие приветствуют друг друга: "Христос Рождається!" – "Славімо Його!", – поскольку продолжаются рождественские празники.

Приметы на Щедрый вечер

Такой большой народный праздник имеет множество поверий. Ночь в украинской традиции считалась магической, поэтому каждый должен был выйти на улицу и глядя на небо загадать желание. К народным приметам относятся следующие:

Если в Щедрый вечер будет много пушистого снега, значит, урожай будет богатым.

Не следует давать никому взаймы и самому не брать в долг до праздника, тогда год будет богатым.

Не стоит в праздник вспоминать старые обиды, следует помириться со всеми до праздника.

Плохим знаком считалось садиться за стол в грязной старой одежде. И наоборот, если проведешь вечер нарядно одетым, так и целый год будешь проводить.

В праздник следует собирать всю большую семью. Проводить щедрый вечер в веселой доброй компании.