Коли Щедрий вечір 2024 за новим календарем: традиції, звичаї і прикмети

Щедрий вечір – одне з улюблених зимових свят українців. Яка історія цього свята та яких звичаїв і традицій варто дотримуватись – у матеріалі LIGA.net

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Щедрий вечір 2024 – нова дата

Щедрий вечір – традиційне народне свято зимового циклу. Тепер від прийняття нового церковного календаря Щедрий вечір відзначається 31 грудня. Раніше, до прийняття новоюліанського календаря, свято випадало на 13 січня. Слід зауважити, що традиції святкувати Щедрий вечір налічують не одну сотню років і нещодавно включені до національного переліку нематеріальної спадщини українців.

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Що означає Щедрий вечір

Щедрий вечір – це свято, в якому переплелося багато традицій з різних епох. Сам Щедрий вечір – язичницьке свято, що має давні слов’янські традиції. За народними переказами свято на честь доньки головної слов’янської Богині, Меланки, що була викрадена. А юнак Василь її врятував. Тому цей день в народі називають "святом Василя та Меланки".

З приходом християнства свято напередодні дня святого Василя (1 січня чи 14 січня) переформатували у день вшанування святої Меланії. Свята Меланія була однією з римлянок, які слідували за Христом. Вона була благочестивою жінкою і збудувала церкви і монастир. Пізніше свято Василя Великого почали називати Старим Новим Роком, тобто новим роком за старим стилем.

Але в народних українських традиціях не вдалося викоренити давні звичаї Щедрого вечора. Свято лишається народним, святкується українцями дуже весело. До святкового столу готують безліч смачних файних страв, тому і вечір саме щедрий. А багатство пригощень – до багатства господарів. Вечір ще називають "Багатою кутею".

Головні традиції на Щедрий вечір

Одна з головних традицій – це народні пісні – щедрівки . Діти та молодь збираються разом та ходять до сусідів співати щедрівок, а також бажати господарям усіляких благ та багатства. Щедрівників традиційно пригощають смаколиками та цукерками. А старшим дітям дають гроші.

. Діти та молодь збираються разом та ходять до сусідів співати щедрівок, а також бажати господарям усіляких благ та багатства. Щедрівників традиційно пригощають смаколиками та цукерками. А старшим дітям дають гроші. До народних ігор Щедрого вечора входить також традиція маланкування – перевдягання у різних тварин, одягання масок, а також розігрування мінісценок. Традиційний український вертеп – мінітеатр, що зображував народні традиційні перекази, а пізніше релігійні християнські. Це суто українська традиція, що існує вже сотні років.

– перевдягання у різних тварин, одягання масок, а також розігрування мінісценок. Традиційний український – мінітеатр, що зображував народні традиційні перекази, а пізніше релігійні християнські. Це суто українська традиція, що існує вже сотні років. Багата кутя – одна з основних страв святкового столу на Щедрий вечір. Традиційно готували 12 страв. Проте на відміну від першого Святвечора, який відзначається 24 грудня (6 січня), ця вечеря не є пісною. Були на столі і пироги, і вареники з різними начинками, і калачі, і м'ясні страви. Але одна з головних страв – це багата кутя, або щедра кутя. До її приготування ставали від самого рання, і вона могла містити багато інгредієнтів: родзинки, горіхи, молоко або вершки.

– одна з основних страв святкового столу на Щедрий вечір. Традиційно готували 12 страв. Проте на відміну від першого Святвечора, який відзначається 24 грудня (6 січня), ця вечеря не є пісною. Були на столі і пироги, і вареники з різними начинками, і калачі, і м'ясні страви. Але одна з головних страв – це багата кутя, або щедра кутя. До її приготування ставали від самого рання, і вона могла містити багато інгредієнтів: родзинки, горіхи, молоко або вершки. На Щедрий вечір українці вітають одне одного усілякими добрими віншуваннями. Часто можна почути такі слова:

"Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Вітаю вас та вашу родину зі Старим Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою!"

Віряни вітаються: "Христос Рождається!" – "Славімо Його!", – оскільки тривають різдвяні свята.

Прикмети на Щедрий вечір

Таке велике народне свято має безліч повір’їв. Ніч в українські традиції вважалася чарівною, тому кожен мав вийти на вулицю і дивлячись на небо загадати бажання. До народних прикмет належать ще такі:

Якщо в Щедрий вечір буде щедрий пухнастий сніг, значить врожай буде багатим.

Не слід давати нікому в борг і самому не брати боргів до свята, тоді рік буде багатим.

Не варто у свято згадувати старі образи, слід помиритися з усіма до свята.

Поганим знаком вважалося сідати за стіл в брудному старому одязі. І навпаки, як проведеш вечір гарно вбраним, так і цілий рік проводитимеш.

У свято слід збирати всю велику родину. Проводити Щедрий вечір у веселій добрій компанії.