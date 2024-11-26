Колядки 2024–2025. История и тексты старинных украинских колядок на Рождество

Традиции на Рождество 2024-2025, когда колядуют / Фото: Depositphotos

Что такое колядки и как появилась традиция колядовать

Что такое колядки и откуда они происходят – вопрос, который исследовали многие ученые, но до сих пор нет единого мнения. Некоторые исследователи предполагают, что колядки произошли от слова Calenda из латинского языка, что означает праздник Нового года. Украинский писатель Юрий Федькович писал, что Лада символизирует божество Солнца древних славян. Слово "коляда" происходит от "Ко-Лада" – то есть годовой цикл Солнца. Таким образом колядки связаны с началом астрономического года.

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Этнографы отмечают, что традиции празднования Рождества Христова полностью соответствуют традициям празднования Нового года славянскими народами. "Коляда – богиня неба, мать Солнца, жена Дажбога – главного бога у украинцев" – рассказывает Любовь Сердунич в своей книге "Із народної криниці". Слово "коло" означало солнце". Именно поэтому праздник Коляды связан с культом Солнца.

Церковь не смогла побороть языческие традиции празднования Нового года, поэтому была вынуждена подчинить дате Рождества. Так переплелись Рождество и колядки. Наши предки верили, что богиня Коляда родила сына – Солнце. И колядки славили его. Христианские учения заменили мать Коляду Марией, а Солнце Сыном Божьим Иисусом. Знатоки народных традиций утверждают, что колядки пели так: "Рік новий народився". А потом слова были изменены на – "Син Божий народився". Но обрядность праздника сохранилась и несет его народный характер уже тысячелетиями, только с добавлением признаков христианства.

Колядки на Рождество в Украине / Фото: Depositphotos

Чем отличаются колядки от щедривок

Колядки – традиционные народные рождественские песни. Они сопровождают все рождественские праздники: от Варвары и до Крещения. Традиционно исполняются на Рождество и Святой вечер, когда дети и взрослые ходят с вертепом от хаты к хате. Колядки прославляют рождение Иисуса, Солнца, наступление Нового года, воспевают надежду на спасение мира.

Иван Франко разделял колядки на три группы. Ранние колядки рассказывают о сотворении мира представлениями дохристианской мифологии. Более поздние колядки включают в себя упоминания о князьях и их дружинах, а колядки бытового характера описывают земледельческую жизнь.

Еще один вид колядок появился относительно недавно и содержит общественно-политическую тематику, например, "Сумний Святий вечір". В этой песне говорится о грустном празднике Рождества без мужа, который на войне. Сейчас создаются новые колядки патриотического содержания, например, песня Олега Витвицкого "Там во Бахмуті. Колядка для ЗСУ".

В отличие от колядок, щедривки поются только на праздник Маланки в Щедрый вечер. Вместе со щедривками обыгрывают обряд вождения козы. Щедривки поют на прославление хозяев дома и пожеланий им благополучия.

Лучшие украинские колядки на Рождество: тексты

Во времена советской власти колядки уничтожались как элемент украинской народной культуры. Сохранили эти старинные тексты сборники, издававшиеся украинцами в эмиграции. LIGA.net делится подборкой аутентичных колядок.

Ой як ще не було ні Землі, ні Неба

Эта колядка уникальна не только тем, что принадлежит к древнейшим космогоничным колядкам, но и тем, что сохранилась запись исполнения из первых уст. Один из вариантов этой колядки записан этномузыкологом Анной Коропниченко в 1994 году в селе Грузское Макаровского района Киевской области. В основе песни – украинский миф о сотворении мира. Упоминания об этой композиции датируются 770-ми годами еще до Крещения Руси.

Ой як ще не було ні Землі, ні Неба,

А що тільки було та Синєє Море,

А посеред Моря — Зелений Явір.

На Явороньку — три Синії Птаxи,

Три Синії Птахи та Радоньку радять.

Та Радоньку радять, як Світ засновати.

Та й пірнули Птахи в Світові Глибини,

Та й винесли Птахи Жовтий Красен-Камінь.

Стало з того каменю та Яснеє Сонце.

Та й пірнули Птахи в Світові Глибини,

Та й винесли Птахи Злоту Павутинку.

Стала з Павутинки Ясна Твердь Небесна.

Ще пірнули Птахи у Світа Глибини,

Та й винесли Птахи Синій Срібен-Камінь.

Став з того Каменю Блідесенький Місяць.

Ще пірнули Птахи у Світа Глибини,

Та й винесли Птахи Золотий Пісочок.

Стали із Пісочку Дрібнії Звіздочки.

Ще пірнули Птахи у Світа Глибини,

Та й винесли Птахи та Темного Мулу.

Стала з того Мулу Чорная Землиця,

Та й зросли на Землі Жито і Пшениця,

Жито і Пшениця і всяка Пашниця!

Впервые вариант колядки "Ізпрежди віка" зазвучал с музыкальным сопровождением в результате сотрудничества музыкального продюсера Роланда Орбана и Академического симфонического оркестра Львовской национальной филармонии им. М. Скорика.

Нині Рождество Божого Дитяти

Текст колядки "Нині Рождество Божого Дитяти" из сборника Михаила Максимовича "Новий український колядник", изданном в Нью-Йорке в 1973 году.

Нині Рождество Божого Дитяти,

Браття Вкраїнці йдуть його витати.

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує,

Бойко легко танцює,

Полтавець плясає,

Гуцул тримбітає,

Тра-ра, тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра!

Чути довкола любі жарти й сміхи,

Ісус маленький в ручки б’є з утіхи.

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує,

Бойко легко танцює,

Полтавець плясає,

Гуцул тримбітає,

Тра-ра, тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра!

Грають, співають українські села,

Щоб та дитина була весела:

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Щоб те дитятко щиро нас любило,

Ми його нині забавимо мило:

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Бо ця Дитина – то вам Бог правдивий,

Кого полюбить, той буде щасливий

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Маленький Христе, бався разом з нами,

Із Іваськами та й з Михаськами!

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Любий Ісусе, мило нам всміхнися,

В кожній потребі за нас заступися!

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Составитель сборника отмечает, что колядка поется на мотив "Бог ся рождає". Делимся исполнением этой рождественской песни камерным хором "Осанна" в храме Святого Лазаря во Львове. Видео было записано в 1999 году.

Ой на Вкраїні зорі засвітили

В том же сборнике Максимовича есть колядка "Ой на Вкраїні зорі засвітили", которая поется на мотив "Небо і земля".

Ой, на Вкраїні зорі засвітили,

Як з Вифлеєму новину звістили:

Христос родився, Бог воплотився,

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

А найсвятійша Зоря із Востока,

З нею співає Вкраїна широка:

Христос родився, Бог воплотився

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

Дніпро збудився забув зиму люту

Подав новину до бистрого Пруту:

Христос родився, Бог воплотився

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

А Прут бистренький Дністер закликав,

В далеку Волинь ту вість посилає:

Христос родився, Бог воплотився, (2)

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

І звеселіла вкраїнська землиця,

Що їй звістила небесна зірниця:

Христос родився, Бог воплотився,

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

І ми, братове, зрадіймо новині,

В добрій надії заспіваймо нині:

Христос родився, Бог воплотився,

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу.

Зітре главу Він Іроду!

Колядка "Небо і земля" в исполнении хора Григория Веревки.

Ой, лелія, лелія

Колядка "Ой, лелія!" из сборника "Колядник з нотами на два голоси", вышедшего в Канаде в г. Виннипег в 1980 году. Составитель сборника – отец Владимир Слюзар.

Ой, лелія, лелія,

Породила в Вифлиємі Діва Марія

Ой, лелія, лелія!

Ой, є в Церкві фіраночки, добрі будуть пеленочки, для Сина мого.

Ой, лелія, лелія!

Де скупає Христа-Сина Діва Марія?

Ой, лелія, лелія!

Ой, є вода у Йордані, добре буде там купання для Сина мого.

Ой, лелія, лелія!

Ой, не мала пеленочок Діва Марія.

Ой, лелія, лелія!

Ой, є в Церкві фіраночки, добрі будуть пеленочки для Сина мого.

Исполнением колядки поделилась певица Vivienne Mort. Видео записано в 1996 году в Костеле Святого Николая.

Вселенная веселися

Колядка "Вселенная веселися" – из того же сборника "Колядник с нотами на два голоса".

Вселенная веселися,

Бог від Діви народився:

У вертепі між бидляти,

Там Христови поклін дати

Три царі приходять.

Ладан миро й злото в дарі

Принесли Йому три царі

Народженому Цареві,

Всего світа Господеві

Віддали в покорі.

Ти, Йосифе, не смутися,

Це Спаситель народився,

Радість Він тобі приносить,

І спасіння всім голосить,

Від нині до віка.

Пастирям уподобімся,

Родженому поклонімся,

Щоб дозволив мирно жити,

Смуток в радість замінити,

Віруючим у Нього.

Эту колядку поет вокальная группа "Чорнобривці" Львовского художественного центра "Веселі Черевички"

Ой дивнеє нарожденнє

Колядка "Ой дивнеє нарожденнє" входит в сборник "Українські колядки", выпущенный Союзом Освобождения Украины в Вене в 1916 году.

Ой дивнеє нарожденнє Божого Сина:

Породила Суса Христа Діва Марія,

Породивши і сповивши, лягла спочивать, –

Зіслав Господь три янголи Христа доглядать.

Ой співали три янголи, з неба летючи,

В ясну зорю оповивши, Христа несучи:

"Не жахайся, Божа Мати! Це янгольський глас!

"Приймай Дитя рожденнеє на руки при нас".

А янголи Божим духом ріки розлили,

Що ік Різдву Христовому сади зацвіли.

Ой зацвіло всяке древо й усякі цвіти, –

Здивувались старі люде, ще й малі діти.

Поет колядку львовский хор "Этерия" в Париже.

Колядуймо українською, відроджуймо народні традиції!